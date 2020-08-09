В день выборов в Витебске наблюдаются проблемы с интернетом, читатели жалуются на недоступность «ННВ»

Сяржук Серабро • 09/8/20 13:28 • Палітыка

Пользователи интернета из Витебска сообщают, что в день выборов стали недоступны или очень медленно работают ряд популярных сервисов и соцсетей, наш сайт также не всегда доступен.



Кроме популярных сайтов из Беларуси не работают и известные сервисы VPN, программы не могут установить соединение. В ситуации с Телеграм проблему, некотором образом, помогает решить прокси t.me/ProxyMTProto, там нужно выбрать сервер с наименьшим таймаутом в милисекундах и подключить его.

В случае блокирования «Народные новости Витебска» можно читать в турбо-версии на Яндексе по этой ссылке.