В день выборов в Витебске наблюдаются проблемы с интернетом, читатели жалуются на недоступность «ННВ»

• 09/8/20 13:28 • Палітыка

Пользователи интернета из Витебска сообщают, что в день выборов стали недоступны или очень медленно работают ряд популярных сервисов и соцсетей, наш сайт также не всегда доступен.
Цензура. Фото pixabay.com

Кроме популярных сайтов из Беларуси не работают и известные сервисы VPN, программы не могут установить соединение. В ситуации с Телеграм проблему, некотором образом, помогает решить прокси t.me/ProxyMTProto, там нужно выбрать сервер с наименьшим таймаутом в милисекундах и подключить его.

В случае блокирования «Народные новости Витебска» можно читать в турбо-версии на Яндексе по этой ссылке.

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