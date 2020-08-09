В Витебске опрокинулась маршрутка. Есть пострадавшие, в том числе – двое детей

ННВ • 09/8/20 11:18 • Здарэнні

9 августа в микрорайоне Билево опрокинулось маршрутное такси, на месте аварии работали несколько «скорых» и пожарные.



Дорожно-транспортное происшествие произошло около 10:45 на перекрёстке улиц Богатырева и актеров Еременко. На фото, опубликованном в городском чате, видно, что у микроавтобуса повреждена крыша, вероятно, он перевернулся вокруг своей оси.

Пожарные создали вокруг аварийного авто подушку из пены, чтобы предотвратить возгорание разлившегося топлива.

По информации очевидцев, ДТП произошло после того, как легковой автомобиль врезался в бок микроавтобуса маршрутного такси. В результате удара маршрутка опрокинулась и ударилась в столб. На колеса ее поставили проходившие мимо пешеходы.

Милиция сообщила, что в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали несколько человек, в том числе — двое несовершеннолетних. Им оказывается необходимая медицинская помощь.

На месте аварии работает следственно-оперативная группа. Сотрудники ГАИ обеспечивают безопасное движение транспорта. Обстоятельства происшествия уточняются. Очевидцев происшествия, либо тех, кто в это время ехал в этом районе и имеете запись видеорегистратора, прося оказать содействие в установлении обстоятельств ДТП, а также предоставить видеозапись в Госавтоинспекцию. Контактные телефоны: (29)721-44-44, (29)621-44-44 либо 102.

Похожая авария случались в апреле 2017 года на перекрестке улиц Чкалова и Воинов-интернационалистов, когда в маршрутку врезался патрульный «УАЗ». Пострадали ехавшие в микроавтобусе пассажиры: три женщины и семилетний мальчик. Сидевшего за рулем патрульной машины контрактника внутренних войск Андрея Волоха за совершение этого ДТП приговорили к двум годам лишения свободы с отсрочкой наказания на год.