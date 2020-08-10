На улицах Витебска силовики в защитной экипировке задерживают людей. Движение транспорта по части улиц перекрыто

• 10/8/20 1:24 • Палітыка

После окончания выборов на улицах Витебска начались задержания. Людей хватают силовики в форме цвета хаки, бронежилетах и защитной экипировке, часть улиц перекрыта.
На улицах Витебска силовики в защитной экипировке задерживают людей. Фото Сергея Серебро

Задержания начались поздним вечером 7 августа и продолжались после полуночи уже 8 августа. Корреспондент «ННВ» наблюдал. Как на перекрестке улицы Чкалова и проспекта Строителей задержали седого мужчину, а затем около десятка сотрудников правоохранительных органов погнались за группой молодежи, но тем удалось скрыться во дворах.

На улицах Витебска силовики в защитной экипировке задерживают людей. Фото Сергея Серебро

Перекрыта улица Ленина от площади Свободы до площади Победы, далее перекрыт проспект Черняховского до перекрестка с проспектом Строителей. Нет движения по улице Белобородова, похоже, что перекрыта часть Московского проспекта и улицы Чкалова.

9 августа на избирательных участках Витебска наблюдалась небывалая активность избирателей, к кабинкам для голосования стояли очереди.

Автомобилисты, наблюдающие действия силовиков, гудят в клаксоны в знак протеста.

Патрульная машина перекрыла вьезд на проспект Черняховского. Фото Сергея Серебро

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