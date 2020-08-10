На улицах Витебска силовики в защитной экипировке задерживают людей. Движение транспорта по части улиц перекрыто

Сяржук Серабро • 10/8/20 1:24 • Палітыка

После окончания выборов на улицах Витебска начались задержания. Людей хватают силовики в форме цвета хаки, бронежилетах и защитной экипировке, часть улиц перекрыта.



Задержания начались поздним вечером 7 августа и продолжались после полуночи уже 8 августа. Корреспондент «ННВ» наблюдал. Как на перекрестке улицы Чкалова и проспекта Строителей задержали седого мужчину, а затем около десятка сотрудников правоохранительных органов погнались за группой молодежи, но тем удалось скрыться во дворах.

Перекрыта улица Ленина от площади Свободы до площади Победы, далее перекрыт проспект Черняховского до перекрестка с проспектом Строителей. Нет движения по улице Белобородова, похоже, что перекрыта часть Московского проспекта и улицы Чкалова.

Автомобилисты, наблюдающие действия силовиков, гудят в клаксоны в знак протеста.