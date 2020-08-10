Тихановская считает себя победительницей на выборах и не признает предварительные результаты, озвученные ЦИК

• 10/8/20 16:26 • Палітыка

На утренней пресс-конференции Светлана Тихановская заявила СМИ, что не признает предварительные результаты выборов, озвученные ЦИК Беларуси, и считает, что победила в голосовании.
Мария Колесникова, Светлана Тихановская и Вероника Цепкало. Предвыборный митинг кандидатки в президенты Светланы Тихановской в Витебске. Фото Сергея Серебро

Полученные объединёнными штабами результаты голосования не совпадают с официальными, заявила кандидатка на пресс-конференции.

— У нас есть та информация, которая поступала вчера из тех участковых комиссий, где действительно посчитали голоса, ничего не фальсифицировали. Светлана победила: от 70, а на некоторых и до 90% набрала. Как вы думаете, имея эту информацию, можем мы нормально воспринимать то, что ЦИК сегодня говорит? Конечно же нет, — приводит слова доверенного лица Тихановской Ольги Ковальковой российское агентство РИА «Новости».

Белые браслеты, бюллетени трубочкой и наблюдатели под крыльцом — как в Витебске прошли президентские выборы. Фото Сергея Серебро

Согласно опубликованным центральной избирательной комиссией предварительным результатам, в выборах победил Александр Лукашенко, который в Беларуси набрал 80,08%, а в Витебской области 83,64%. Тихановская же по официальным данным в целом по стране набрала 10,09%, а в Витебской области всего 9,18%.

На улицах Витебска силовики в защитной экипировке задерживают людей. Фото Сергея Серебро

Вечером 9 августа и в ночь на 10 августа милиция проводила задержания вышедших на манифестацию людей, в Минске применялись различные спецсредства. В Витебске был заблокирован въезд в квартал вокруг площади Победы, задержаны несколько десятков людей.

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