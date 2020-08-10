Тихановская считает себя победительницей на выборах и не признает предварительные результаты, озвученные ЦИК

ННВ • 10/8/20 16:26 • Палітыка

На утренней пресс-конференции Светлана Тихановская заявила СМИ, что не признает предварительные результаты выборов, озвученные ЦИК Беларуси, и считает, что победила в голосовании.



Полученные объединёнными штабами результаты голосования не совпадают с официальными, заявила кандидатка на пресс-конференции.

"Мы победили апатию и безразличие. Это победы, которые важнее всех остальных побед".

"Мы все стали свидетелями того, что этот дребезжащий драндулет власти разваливается по частям".

Светлана Тихановская и Мария Колесникова комментируют выборы в Беларуси pic.twitter.com/7qv7RdgJpb — DW на русском (@dw_russian) August 10, 2020

— У нас есть та информация, которая поступала вчера из тех участковых комиссий, где действительно посчитали голоса, ничего не фальсифицировали. Светлана победила: от 70, а на некоторых и до 90% набрала. Как вы думаете, имея эту информацию, можем мы нормально воспринимать то, что ЦИК сегодня говорит? Конечно же нет, — приводит слова доверенного лица Тихановской Ольги Ковальковой российское агентство РИА «Новости».

Согласно опубликованным центральной избирательной комиссией предварительным результатам, в выборах победил Александр Лукашенко, который в Беларуси набрал 80,08%, а в Витебской области 83,64%. Тихановская же по официальным данным в целом по стране набрала 10,09%, а в Витебской области всего 9,18%.

Вечером 9 августа и в ночь на 10 августа милиция проводила задержания вышедших на манифестацию людей, в Минске применялись различные спецсредства. В Витебске был заблокирован въезд в квартал вокруг площади Победы, задержаны несколько десятков людей.