В Витебске задержанных милицией держали в спортивном зале и заставляли стоять на коленях

Сяржук Серабро • 10/8/20 17:31 • Палітыка

Вечером 9 и в ночь на 10 августа милиция в Витебске задерживала людей, собравшихся в районе площади победы. Один из витеблян, которого жестко задержали, поделился историей с «ННВ».



По словам Владимира Булавского, он среди других нескольких человек был задержан в районе кафе «Здоба», это примерно в полукилометре от площади Победы.

Около 22:00 люди шли от площади в сторону Смоленской улицы, Булавский говорит, что он со знакомыми собирался посидеть в кафе. Возможно, милицию привлекло то, что на руке у него был повязан бело-красно-белый национальный флаг.

Задерживали Владимира брутально, сейчас он написал заявление в прокуратуру, делает снимки гематом и собирается в медучреждение для того, чтобы снять побои. Проводили задержание обычные милиционеры, а не так называемые «космонавты» в защитной экипировке.

Как рассказал наш собеседник, сначала задержанных погрузили в небольшой автозак, затем — в более просторный. Их возили по городу, пытаясь «пристроить» в ИВС, подъезжали и к расположению внутренних войск на проспекте Черняховского.

В конце концов, витеблян привезли в спортзал, который, вероятно, принадлежит департаменту охраны. Там задержанных оставили на колени и велели держать руки за спиной. По три человека их отводили к сотрудникам правоохранительных органов в офицерских званиях и брали объяснительные.

Когда в спортзал приехал некий полковник, то Булавский услышал, как ему сообщили, что сюда привезли 33 человека. Этот высокопоставленный офицер разговаривал с задержанными по одному, после чего их после трех часов ночи стали выпускать по одному.

Также Владимир говорит, что некоторым людям в спортзале становилось плохо, и их увозила «скорая».

Во время событий в районе площади Победы в Витебске было задержано несколько журналистов, в том числе — фотокорреспондент «ННВ» Игорь Матвеев, который готовил репортаж для нашего интернет-издания.