Появилась аудиозапись, где высокопоставленный чиновник в Витебске заставляет участковую комиссию изменить протокол голосования

ННВ • 11/8/20 20:10 • Палітыка

На YouTube опубликована аудиозапись разговора «за закрытыми дверьми» высокопоставленного чиновника с членами участковой комиссии в Витебске, где он требует изменить протокол голосования в пользу одного из кандидатов.



В записи можно услышать о визите в школу, где находится избирательный участок, начальника отдела (вероятно, отдела образования — ред.) и главы администрации из-за проблем с подсчетом этой комиссий результатов голосования. В сопроводительном тексте говорится, что с членами избирательной комиссии участка №25 в Октябрьском районе встречался глава районной администрации Сергей Сташевский.

Мужской голос на записи говорит о себе: «Я человек не витебский — я приехал сюда из Минска. Живу здесь и работаю уже двенадцатый год, и намереваюсь здесь поработать еще какое-то время и уехать обратно в столицу… А может быть и не в столицу, может быть в какой-то другой регион…»

Господин Сташевский работал в Министерстве труда и социальной защиты Республики Беларусь, в аппарате Совета Министров, где занимал должность помощника заместителя премьер-министра. После переезда в Витебск 11 лет назад, в 2009 году, его назначили сначала заместителем, а потом, в 2010 году, главой администрации Свободной экономической зоны «Витебск». Кресло главы администрации Октябрьского района Витебска Сергей Сташевский занял в 2014 году.

Далее на записи тот же голос говорит членам комиссии, которые являются учителями:

— Поэтому у меня есть к вам очень жесткое предложение: изменять протокол. И менять кардинально цифры между третьим и четвертым кандидатом. Готов согласиться с тем, что за Тихановскую достаточное количество людей проголосовало. < …> Но у нас есть другие задачи и другие проблемы, которые нам нужно решать. Вам сегодня, потом еще с первого числа. А потом мне к дню учителя готовиться и так далее.

В конце записи тот же чиновник разрешает «самым принциписальным», покинуть заседание комиссии под видом болезни, но требует остаться 2/3 состава. Эти оставшиеся должны был подписать новый протокол.

Согласно первоначальном протоколу с этого участка, опубликованному в интернет, за кандидата 3 (Александр Лукашенко) проголосовало 364 человека, за кандидата 4 (Светлана Тихановская) — 672 человека.