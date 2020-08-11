Произвольные задержания горожан милицией продолжаются в Витебске. Фоторепортаж

Сяржук Серабро • 11/8/20 2:47 • Палітыка

Вечером 10 августа в Витебске прокатилась новая волна задержаний горожан, гуляющих в районе площади Победы и перекрестка улицы Чкалова с проспектом Строителей.



К семи часам на площади уже стояло несколько автозаков и автобус с милицией. Стоянка на противоположной стороне Московского проспекта также была под завязку забита милицейской автотехникой.

Хотя никаких крупных групп людей не было заметно милиция начала проводить задержания. Руководствовались правоохранители какими-то только им одним известными принципами: каких-то пешеходов пропускали, а других вдруг начинали хватать.

Больше всего, безусловно, задерживали молодежь. Также, похоже, что милиционеров привлекал так называемый «неформальный вид» — чаще в «хапун» попадали молодые люди с длинными волосами, татуировками и т.п.

Впрочем, старшему поколению тоже доставалось. Так, одна женщина устроила филиппику силовикам за то что они хватали молодежь и испугали своим видом маленького ребенка, который расплакался. Несмотря на то, что пламенной речи витеблянку спрятали в ближайшем кафе, милиция вошла туда и задержала ее.

Кстати, женщины в годах, наверное, единственные, кто осмеливался вступать в полемику с силовиками. Они пытались воздействовать на них с позиции матерей: «Дзеці, што вы дзелаеце — нашто хапаеце гэтых дзяцей?!!»

Силовики вели себя с окружающими по-разному. Например, сотрудник ОМОН выбил из руки корреспондентки TUT.BY смартфон, на который она вела видеозапись. Упавший на газон гаджет поднял, судя по форме, военнослужащий внутренних войск и, не позволив его растоптать, вернул журналистке.

Когда люди поняли, что пройти на площадь Победы не получится и сегодня, эпицентр событий переместился на перекресток улицы Чкалова и проспекта Строителей. Там по проспекту все время двигались вереницы машин, которые постоянно сигналили. У офиса МТС время от времени собирались люди, которых периодически распугивали силовики, хватая очередную порцию зазевавшихся и заталкивая их в автозаки. Принцип задержания и в этом случае был понятен только самим «космонавтам».

К 23:00 поток автомобилей стал редеть, а милиция, рассредоточившись по окрестностям, не позволяла собираться группами. Даже у очереди в ларек «Хутка-смачна» стояло несколько сотрудников в защитной экипировке, которые зорко наблюдали, чтобы покупатели «вясковых хадунов» не сотворили чего крамольного. Так в Витебске закончился второй день протестов после президентских выборов.