Стало известно, что сильно горело в Витебске вчера — это заброшенный склад бывшей мебельной фабрики

Зоя Машэка • 11/8/20 16:33 • Здарэнні

Вчера, 10 августа, жители Витебска были обеспокоены столбами дыма в стороне микрорайона «5-й коммунальный», как оказалось, горело одно из зданий бывшей мебельной фабрики.



Пожар в неэксплуатируемом здании склада по адресу улица Академика Павлова, 48 начался в 17:05. Сейчас это строение принадлежит ООО «Управляющая компания Алмаздевелопмент», в 2015 году теперешний владелец пытался продать эту недвижимость, но безуспешно.

Приехавшие на вызов пожарные обнаружили горение внутри ангара. В результате пожарам там была повреждена крыша. Причина возгорания сейчас устанавливается, сообщается пресс-службой МЧС.