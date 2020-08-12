В Витебске отменили open air запланированный на субботу. Виноваты протесты?

ННВ • 12/8/20 21:20 • Культура

Городской центр культуры объявил об отмене открытия проекта «Витебский квАРТал», запланированного субботу, 15 августа.



Открытый городской творческий проект «Витебский квАРТал», так понравившийся витеблянам в прошлом году, нынешним летом должен был стартовать 15 августа. Как и раньше, планировалось, что open air будет проходить на площадке у концертного зала «Витебск».

В ближайшую субботу мероприятие собирались открыть в привычном формате – много музыки, много танцев, много интерактива. В таком же ритме должны были пройти все августовские субботы.

Однако 12 августа отдел рекламы городского центра культуры «Витебск» разослал СМИ сообщение об отмене открытия.

Вероятно, причиной стал необъявленный особый режим, который вводится вечерами в городе, когда перекрываются центральные улицы, а силовики проводят произвольные задержания. Кроме того, кавер-бэнды, выступавшие на витебском оупэн-эйре, зачасту исполняют совсем уж идеологически невыдержанные песни группы «Кино»…