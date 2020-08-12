Задержания у ТЦ «Green» в Витебске — появилось видео, где видно как бьют пойманных людей

Сяржук Серабро • 12/8/20 14:07 • Палітыка

Появилась запись с видеорегистратора, на которой видно задержание силовиками людей вечером 11 августа у торгового центра «Green» в Витебске.



Запись был опубликована в городском чате Витебска, передал владелец автомобиля, который был припаркован на стоянке неподалеку от торгового центра на улице воинов интернационалистов.

Согласно временным меткам на видео, события заворачиваются в 21:02. Видно как молодежь пытается убежать в одну сторону, затем разворачивается и бежит обратно, а за ней гонятся силовики в темной униформе и защитной экипировке.

Перед началом «хапуна» на видео ничего не происходит, не видно скопления народа, не слышно какого-либо скандирования или чего то подобного.

Также видеорегистратор запечатлел, как сотрудники правоохранительных органов. После того как поймали, нанесли двум молодым людям по нескольку ударов дубинками и только после этого стали уводить в ту сторону откуда прибежали.

По рассказам очевидцев, к «Green»-у подъехали несколько авто и автобус с милицией, автозак, затем из них выскочили силовики в защитной экипировке и стали хватать находившихся у магазина людей. Атакованные стали разбегаться по окрестным дворам, многих запускали в подъезды местные жители, чтобы укрыть от преследователей.