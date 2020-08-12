Жительниц Витебска, собравшихся с цветами у городской ратуши, задержала милиция. Фоторепортаж

Сяржук Серабро • 12/8/20 16:24 • Палітыка

12 августа у городской ратуши в центре Витебска собралось несколько десятков женщин с цветами, им сигналили даже машины коммунальных служб, но через несколько минут часть витеблянок задержала милиция.



В 14:57 напротив Воскресенской церкви вдоль проезжей части улицы Ленина на тротуаре стояло порядка двух десятков девушек и женщин, из подъезжающего общественного транспорта выходили пассажирки с цветами и присоединялись к держащейся за руки цепочке.

В 15:00 к этому месту подъехало два милицейских автомобиля и началось задержание. Впрочем, милиция действовала не очень ретиво, наверное, не надеясь угнаться за быстроногими витеблянками.

По оценкам участниц цепи было задержано 10-15 горожанок. Когда милиция уехала, девушки вновь собрались, теперь они стояли ближе к Воскресенской церкви на пешеходной улице Суворова. На этот раз было человек 15.

Спустя еще четверть часа снова подъехали два милицейских микроавтобуса. Почти все ушли, но у остановки общественного транспорта остались две девушки, одна из которых пыталась подарить цветы милиционерам. Некоторое время их не трогали, но затем забрали в милицейский автомобиль.