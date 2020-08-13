В Новополоцке тоже женщины вышли с белыми цветами, их много. Видео

ННВ • 13/8/20 14:58 • Палітыка

Новополоцк поддержал женскую акцию с цветами, горожанок нефтеграда на улицы вышло очень много, некоторые идут прямо с детскими колясками.



В соцсетях публикуют видео живых цепей и маршей девушек с цветами по Новополоцку. Там акция очень многочисленная.

В Витебске, напомним, цепь с белыми цветами выстроилась у Свято-Покровской церкви, затем люди переместились на Московский проспект, откуда отправились в микрорайоны «Юг», их количество растет.