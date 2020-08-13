В Витебске девушка в одиночку вышла с цветами, она стоит на Ленинградской улице

ННВ • 13/8/20 12:49 • Палітыка

На Ленинградской улице в Витебске в одиночку стоит девушка с цветами, вероятно, она продолжает вчерашнюю женскую акцию против насилия.



Фото девушки, стоящей с поднятым букетом у проезжей части неподалеку от почтового отделения №13, опубликовали в городском чате Витебска.

Напомним, что вчера более 30 горожанок собрались и выстроились в цепь с цветами в руках у городской ратуши. Милиция проводила задержания.