В Витебске девушка в одиночку вышла с цветами, она стоит на Ленинградской улице
На Ленинградской улице в Витебске в одиночку стоит девушка с цветами, вероятно, она продолжает вчерашнюю женскую акцию против насилия.
Фото девушки, стоящей с поднятым букетом у проезжей части неподалеку от почтового отделения №13, опубликовали в городском чате Витебска.
Напомним, что вчера более 30 горожанок собрались и выстроились в цепь с цветами в руках у городской ратуши. Милиция проводила задержания.
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