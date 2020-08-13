В Витебске девушка в одиночку вышла с цветами, она стоит на Ленинградской улице

• 13/8/20 12:49 • Палітыка

На Ленинградской улице в Витебске в одиночку стоит девушка с цветами, вероятно, она продолжает вчерашнюю женскую акцию против насилия.
В Витебске девушка в одиночку вышла с цветами, она стоит на Ленинградской улице. Фото t.me/Vitebsk4People

Фото девушки, стоящей с поднятым букетом у проезжей части неподалеку от почтового отделения №13, опубликовали в городском чате Витебска.

Жительниц Витебска, собравшихся с цветами у городской ратуши, задержала милиция. Фото Сергея Серебро

Напомним, что вчера более 30 горожанок собрались и выстроились в цепь с цветами в руках у городской ратуши. Милиция проводила задержания.

Жительниц Витебска, собравшихся с цветами у городской ратуши, задержала милиция. Фото Сергея Серебро

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