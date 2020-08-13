Витеблянки продолжают выстраиваться в живые цепи с цветами, сегодня они стоят у Покровской церкви

Сяржук Серабро • 13/8/20 13:09 • Палітыка

13 августа у Покровской церкви в Витебске около 50 горожанок выстроились в живую цепь с цветами в руках.



Девушки с букетами стоят со стороны улицы Ленина вдоль проезжей части. Также, как сообщали «ННВ», фото девушки, в одиночку стоящей с поднятым букетом у проезжей части неподалеку от почтового отделения №13 на Ленинградской улице, опубликовали в городском чате Витебска.

Вчера у витебской ратуши более 30 горожанок собрались и выстроились в цепь с цветами в руках у городской ратуши. Милиция проводила задержания.