Витеблянки продолжают выстраиваться в живые цепи с цветами, сегодня они стоят у Покровской церкви

• 13/8/20 13:09 • Палітыка

13 августа у Покровской церкви в Витебске около 50 горожанок выстроились в живую цепь с цветами в руках.
Витеблянки продолжают выстраиваться в живые цепи с цветами, сегодня они стоят у Покровской церкви. Фото t.me/Vitebsk4People

Девушки с букетами стоят со стороны улицы Ленина вдоль проезжей части. Также, как сообщали «ННВ», фото девушки, в одиночку стоящей с поднятым букетом у проезжей части неподалеку от почтового отделения №13 на Ленинградской улице, опубликовали в городском чате Витебска.

В Витебске девушка в одиночку вышла с цветами, она стоит на Ленинградской улице. Фото t.me/Vitebsk4People

Вчера у витебской ратуши более 30 горожанок собрались и выстроились в цепь с цветами в руках у городской ратуши. Милиция проводила задержания.

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