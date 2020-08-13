«Витебск, выходи!» — огромная манифестация, скандируя этот лозунг, прошла по городу 8 километров

Сяржук Серабро • 13/8/20 23:13 • Палітыка

Вечером 13 августа огромная манифестация прошла по улицам спальных районов Витебска, скандируя «Витебск, выходи!» и «Жыве Беларусь!».



Колонна людей двинулась от костела Иисуса Милосердного на улице Воинов Интернационалистов. Сегодня здесь весь день выстраивалась цепь солидарности, а позже неподалеку свою акцию против насилия провели медики.

Люди вышли на проспект Победы, дошли перекрестка с Московским проспектом и пошли по Смоленской улице в сторону проспекта Фрунзе. Там они свернули на восток и двинулись к улице Терешкой, по которой намерены дойти до ресторана «McDonald's».

Жители домов по маршруту следования колонны выходили на балконы и хлопали в ладоши. Машины, как уже стало обычным, приветствовали манифестантов гудками. Автомобиль скрой медицинской помощи, проезжая мимо колонны, в знак поддержки включил проблесковые маячки и сирену.

По словам участников манифестации сотрудники ГАИ организовывали им безопаное пересечение улиц. Общая длинна маршрута достигла 8 километров.