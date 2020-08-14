Куклы против насилия — трогательный ролик, записанный в Витебске самым добрым театром

Сяржук Серабро • 14/8/20 15:40 • Культура

«Бог даў нам лепшую ў свеце зямлю. Ня трэба гвалту, ня трэба страху, ня трэба падману» — обращение против насилия записал кукольный театр «Лялька» из Витебска.



В своем обращении артисты театра вместе с куклами пытаются обратить внимание властей Беларуси на то, что творимую ими насилие и жестокость видят дети, а дети должны воспитываться в доброте.

Витебские кукольники уверены, что каждый имеет право на свои мысли, каждый должен быть уверен, что за эти мысли его не побьют и не бросят в тюрьму: «Досыць катаваць і забіваць невінаватых грамадзян Рэсублікі Беларусь!».

Белорусский театр «Лялька» — уникальное учреждение культуры в Витебске, в котором бывал, наверное, каждый ребенок города. Сюда водят своих детишек и простые горожане, которые сейчас протестуют против обмана и несправедливости, и все местные силовики, которые пытаются подавить эти протесты. Куклы учат детей доброте, справедливости, дружбе и защите слабых. А чему будут учить родители?..