В Витебске был травмирован милиционер и разбита патрульная машина?

• 14/8/20 15:07 • Здарэнні

МВД сообщило о нападении в Витебске на сотрудника милиции и нанесении ему травм.
Произвольные задержания горожан милицией продолжаются в Витебске второй день. Фото Сергея Серебро

По версии ведомства, в минувшие сутки в Витебске телесные повреждения были причинены сотруднику органов внутренних дел, камнем поврежден служебный автомобиль, такая информация опубликована в официальном телеграм-канале МВД.

При этом на официальном сайте УВД Витебского облисполкома ничего не сообщается о якобы пострадавшем в стычках с манифестантами милиционере или поврежденном служебном автомобиле. Молчат об этом и страницы управления в социальных сетях.

В Витебске был травмирован милиционер и разбита патрульная машина?

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