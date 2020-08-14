В Витебске был травмирован милиционер и разбита патрульная машина?

ННВ • 14/8/20 15:07 • Здарэнні

МВД сообщило о нападении в Витебске на сотрудника милиции и нанесении ему травм.



По версии ведомства, в минувшие сутки в Витебске телесные повреждения были причинены сотруднику органов внутренних дел, камнем поврежден служебный автомобиль, такая информация опубликована в официальном телеграм-канале МВД.

При этом на официальном сайте УВД Витебского облисполкома ничего не сообщается о якобы пострадавшем в стычках с манифестантами милиционере или поврежденном служебном автомобиле. Молчат об этом и страницы управления в социальных сетях.