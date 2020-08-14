В Витебске был травмирован милиционер и разбита патрульная машина?
МВД сообщило о нападении в Витебске на сотрудника милиции и нанесении ему травм.
По версии ведомства, в минувшие сутки в Витебске телесные повреждения были причинены сотруднику органов внутренних дел, камнем поврежден служебный автомобиль, такая информация опубликована в официальном телеграм-канале МВД.
При этом на официальном сайте УВД Витебского облисполкома ничего не сообщается о якобы пострадавшем в стычках с манифестантами милиционере или поврежденном служебном автомобиле. Молчат об этом и страницы управления в социальных сетях.
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