В Витебске протестующие собрались у облисполкома
Вечером 14 августа у Витебского облисполкома собрались люди, вероятно сюда подошла одна из колонн протестующих.
Весь день по Витебску передвигалось от одной до трёх колонн людей в белых одеждах и с цветами. Сейчас, возможно, они собираются у облисполкома. Властей не видно.
Люди принесли петицию, которую подписали более 600 горожан. Требования: вывести ОМОН, освободить задержанных и новые выборы!
17.58. Люди уходят от облисполкома и идут к горисполкому, туда же направляются медики и железнодорожники.
Горожане пошли к ЖДК. Много людей на путепроводе Металлистов. Главный лозунг: "Железка с народом!". Практически все машины гудят в ответ!
Все больше горожан присоединяется к демонстрации. Двигаются через ул. Будённого через ул. Белобородова на мост Блохина. На встречу идет много женщин и девушек с цветами. Люди скандируют: "Жыве Беларусь!". Почти все встречающие машины гудят в ответ. Даже скорые помощи.
Милиции не видно.
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1 каментар
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14/жнівень/2020 у 17:47
Сейчас то ничего не будет. Потом проблемы начнутся. Людей в штатском думаю до фига там