В Витебске протестующие собрались у облисполкома

Сяржук Серабро • 14/8/20 16:39 • Палітыка

Вечером 14 августа у Витебского облисполкома собрались люди, вероятно сюда подошла одна из колонн протестующих.



Весь день по Витебску передвигалось от одной до трёх колонн людей в белых одеждах и с цветами. Сейчас, возможно, они собираются у облисполкома. Властей не видно.

Люди принесли петицию, которую подписали более 600 горожан. Требования: вывести ОМОН, освободить задержанных и новые выборы!

17.58. Люди уходят от облисполкома и идут к горисполкому, туда же направляются медики и железнодорожники.

Горожане пошли к ЖДК. Много людей на путепроводе Металлистов. Главный лозунг: "Железка с народом!". Практически все машины гудят в ответ!

Все больше горожан присоединяется к демонстрации. Двигаются через ул. Будённого через ул. Белобородова на мост Блохина. На встречу идет много женщин и девушек с цветами. Люди скандируют: "Жыве Беларусь!". Почти все встречающие машины гудят в ответ. Даже скорые помощи.

Милиции не видно.