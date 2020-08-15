Более 2000 долларов потратив Витебский облисполком на ремонт своей автостоянки

• 15/8/20 16:09 • Эканоміка

Витебский областной исполнительный комитет хочет отремонтировать свою автостоянку. На это потребуется 5000 рублей.
«Audi A8 W12L» председателя Витебского облисполкома. Фото Сергея Серебро

На сайте Национального центра маркетинга и конъюнктуры цен проводится закупка из одного источника услуг по восстановлению асфальтобетонного покрытия открытой автостоянки во дворе облисполкома — между зданиями на улице Правды и на улице Гоголя.

Согласно документации закупки предстоит отремонтировать 120 квадратных метров асфальтобетонного покрытия стоянки. Таким образом, один квадратный метр обойдется примерно в 41 рубль 66 копеек.

Отремонтировать стоянку для чиновничьих авто должны до конца августа. Оплачиваться эти работы будут из областного бюджета.

Более 2000 долларов потратив Витебский облисполком на ремонт своей автостоянки

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