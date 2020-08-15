Большой марш за гражданские права — как в Витебске отстаивают свой выбор и свободу

Сяржук Серабро • 15/8/20 1:41 • Палітыка

Вечером 14 августа несколько тысяч человек прошли маршем Витебск из конца в конец, они дошли до изолятора временного содержания и требовали освобождения произвольно задержанных горожан.



Примерно в половине пятого вечера несколько сот человек собрались у Витебского облисполкома. Они подписывали петицию с требованием признать прошедшие в Беларуси президентские выборы недействительными, документ подписали более 600 человек.

Подписанную бумагу удалось передать в облисполком, однако ни один из чиновников не пожелал встретиться с горожанами, хотя собравшиеся люди без устали скандировали «Выходи! Выходи!». Некая испуганная женщина, вышедшая к посту милиции в фойе облисполкома, заявила, что рабочее время закончилось и все разъехались.

После этого горожане переместились к горисполкому и стали требовать встречи с городской властью, однако, и это требование было проигнорировано. Количество манифестантов при не этом постепенно росло.

В результате протестующие решили двигаться к железнодорожному вокзалу, чтобы там присоединиться к вышедшим с акцией против насилия железнодорожникам — несколько десятков работников Витебского отделения БелЖД выстроились в цепь на путепроводе Металлистов.

Когда колонна достигла Привокзальной площади, железнодорожники слились с ней, скандируя «Железка с народом!». Проезжавшие в это время машины «скорой» сигналили и включали проблесковые маячки.

Дальше колонна по улице Буденного дошла до улицы Белобородова и переправилась через Двину по мосту Блохина. Люди двигались по тротуарам, а проезжавшие мимо водители без конца сигналили.

Перейдя реку манифестанты заняли площадь Победы, не встретив никакого сопротивления. Еще недавно милиция здесь хватала людей и паковала их в автозаки, а сегодня редкие патрульные старались уйти в тень.

На площади к марширующей колонне присоединилась медики, которые в этот день проводили свою акцию у медицинского университета — они прошли по проспекту Фрунзе и улице Ленина.

Таким образом, колонна начала двигаться Московскому проспекту, а к маршу присоединялись все новые и новые люди. Количество манифестантов все время росло и на пике достигло нескольких тысяч — когда голова колонны дошла до перекрестка с улицей Чкалова, её хвост еще находился на площади победы.

Марширующие горожане решили дойти до изолятора временного содержания, чтобы высказать поддержку задержанным и потребовать их освобождения. В протяжении всего маршрута горожане выказывали поддержку манифестантам, многие выходили на балконы и приветственно махали. Лишь на Московском проспекте встретилась троица старушек, которые поджав губы неодобрительно качали головами и восклицали: «Какое безобразие!».

До ИВС колонна дошла примерно в 20:30, манифестанты не предпринимали никаких действий, кроме скандирования и, постояв немного, двинулись дальше — в направлении Билево. В это время марширующие начали покидать колонну, и она потихоньку начала таять.

По улице Короткевича манифестанты снова вышли на Москвоский проспект, по нему остатки колонны двинулись назад в город. Заканчивался очередной день противостояния народа и белорусской власти.

Большой марш за гражданские права — как в Витебске отстаивают свой выбор и свободу



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