Большой марш за гражданские права — как в Витебске отстаивают свой выбор и свободу

• 15/8/20 1:41 • Палітыка

Вечером 14 августа несколько тысяч человек прошли маршем Витебск из конца в конец, они дошли до изолятора временного содержания и требовали освобождения произвольно задержанных горожан.
Бесконечная колонна манифестантов движется по Московскому проспекту между улицей Петруся Бровки и Старобабиничевским трактом. Фото Сергея Серебро

Примерно в половине пятого вечера несколько сот человек собрались у Витебского облисполкома. Они подписывали петицию с требованием признать прошедшие в Беларуси президентские выборы недействительными, документ подписали более 600 человек.

Свыше полутысячи человек собралось у Витебского облисполкома. Фото Сергея Серебро

Девушки подписывают петицию. . Фото Сергея Серебро

Чиновники отказываются выходить из облисполкома. Фото Сергея Серебро

Подписанную бумагу удалось передать в облисполком, однако ни один из чиновников не пожелал встретиться с горожанами, хотя собравшиеся люди без устали скандировали «Выходи! Выходи!». Некая испуганная женщина, вышедшая к посту милиции в фойе облисполкома, заявила, что рабочее время закончилось и все разъехались.

Люди хлопают и скандируют «Выходи! Выходи!». Фото Сергея Серебро

Люди хлопают и скандируют «Выходи! Выходи!». Фото Сергея Серебро

Цветы, возложенные на парапет Витебского облисполкома. Фото Сергея Серебро

После этого горожане переместились к горисполкому и стали требовать встречи с городской властью, однако, и это требование было проигнорировано. Количество манифестантов при не этом постепенно росло.

Горожане движутся от облисполкома к горисполкому. Фото Сергея Серебро

Девушка под дверями Витебского горисполкома, власть не выходит. Фото Сергея Серебро

Люди ходят к железнодорожному вокзалу. Фото Сергея Серебро

В результате протестующие решили двигаться к железнодорожному вокзалу, чтобы там присоединиться к вышедшим с акцией против насилия железнодорожникам — несколько десятков работников Витебского отделения БелЖД выстроились в цепь на путепроводе Металлистов.

Колонна на мосту Кирова. Фото Сергея Серебро

Впереди колонны манифестантов. Фото Сергея Серебро

Колонна на мосту Кирова. Фото Сергея Серебро

Когда колонна достигла Привокзальной площади, железнодорожники слились с ней, скандируя «Железка с народом!». Проезжавшие в это время машины «скорой» сигналили и включали проблесковые маячки.

Железка с народом. Фото Сергея Серебро

Железка с народом. Фото Сергея Серебро

Железка с народом. Фото Сергея Серебро

Дальше колонна по улице Буденного дошла до улицы Белобородова и переправилась через Двину по мосту Блохина. Люди двигались по тротуарам, а проезжавшие мимо водители без конца сигналили.

Врачи тоже с народом. Фото Сергея Серебро

Перейдя реку манифестанты заняли площадь Победы, не встретив никакого сопротивления. Еще недавно милиция здесь хватала людей и паковала их в автозаки, а сегодня редкие патрульные старались уйти в тень.

Витебляне маршируют к мосту Блохина. Фото Сергея Серебро

Площадь победы наша. Фото Сергея Серебро

Площадь победы наша. Фото Сергея Серебро

На площади к марширующей колонне присоединилась медики, которые в этот день проводили свою акцию у медицинского университета — они прошли по проспекту Фрунзе и улице Ленина.

К площади Победы подходит колонна медиков. Фото Сергея Серебро

Парикмахеры тоже с народом. Фото Сергея Серебро

Таким образом, колонна начала двигаться Московскому проспекту, а к маршу присоединялись все новые и новые люди. Количество манифестантов все время росло и на пике достигло нескольких тысяч — когда голова колонны дошла до перекрестка с улицей Чкалова, её хвост еще находился на площади победы.

Манифестанты на перекрестке Маосковского проспекта и Смоленской улицы. Фото Сергея Серебро

С балконов приветствуют манифестантов Фото Сергея Серебро

Марширующие горожане решили дойти до изолятора временного содержания, чтобы высказать поддержку задержанным и потребовать их освобождения. В протяжении всего маршрута горожане выказывали поддержку манифестантам, многие выходили на балконы и приветственно махали. Лишь на Московском проспекте встретилась троица старушек, которые поджав губы неодобрительно качали головами и восклицали: «Какое безобразие!».

Люди движутся по московскому проспекту. Фото Сергея Серебро

Жуве Беларусь! кричат с балконов. Фото Сергея Серебро

До ИВС колонна дошла примерно в 20:30, манифестанты не предпринимали никаких действий, кроме скандирования и, постояв немного, двинулись дальше — в направлении Билево. В это время марширующие начали покидать колонну, и она потихоньку начала таять.

А хто там ідзе, а хто там ідзе У агромністай такой грамадзе? Фото Сергея Серебро

По улице Короткевича манифестанты снова вышли на Москвоский проспект, по нему остатки колонны двинулись назад в город. Заканчивался очередной день противостояния народа и белорусской власти.

Большой марш за гражданские права — как в Витебске отстаивают свой выбор и свободу

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