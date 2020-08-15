В Витебске горел торговый центр «Беларусь»

Сяржук Серабро • 15/8/20 14:23 • Здарэнні

Утром 14 августа произошел пожар в торговом центре «Беларусь» в Витебске на улице Генерала Белобородова.



Сообщение от системы автоматической пожарной сигнализации и передачи извещений о чрезвычайных ситуациях «Молния» пожарным поступило в 8:38. Возгорание было обнаружено в торговом павильоне, арендуемом ОАО «Витебская Бройлерная птицефабрика».

В результате пожара уничтожены холодильное оборудование павильона №37, подвесной потолок на площади 57 квадратных метров, а также закопчены стены, потолок и продукция двух соседних павильонов, сообщается пресс-службой МЧС.

Пострадавших нет. Эвакуация не проводилась, так как в это время ТЦ еще был закрыт для покупателей. Причина пожара устанавливается.