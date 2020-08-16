Лукашенко хочет перебросить 103-ю Витебскую десантную бригаду в Гродно

ННВ • 16/8/20 2:06 • Палітыка

15 августа во время совещания в Центре стратегического управления в Министерстве обороны Александр Лукашенко заявил, что хочет перебросить 103-ю ОВДБР из Витебска в Гродно.



Очень странно выглядело то, что Лукашенко озвучил это не как приказ главнокомандующего, а как просьбу:

— Поэтому я попрошу дополнительно, поскольку напряженная ситуация на западных границах, перебросить воздушно-десантную бригаду из Витебска в Гродно. Я вас очень попрошу…

Это решение увязывается с якобы напряженной обстановкой на западных границах Беларуси из-за военных маневров НАТО. Лукашенко на совещании отметил наращивание вооруженного компонента в некоторых соседних странах, на территории которых проводятся военные учения НАТО, сообщается на сайте president.gov.by.

Однако за всю историю бригады вряд ли найдется случай, когда ее передислоцировали из-за учений, проводимых в соседних странах. Также непонятно, где расположат технику и личный состав в Гродно.

В ночь с 15 на 16 августа витебляне заметили несколько БТР и танцованных грузовых автомобилей, въезжающих в город со стороны вороновского кольца. Можно предположить, что это вернулось в Витебске подразделение бригады, принимавшее в Минске в праздновании юбилея ВДВ. Возможно это сделано в рамках подготовки переброски десантников в Гродно.