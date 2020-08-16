Мирные протесты не утихают в Витебске — от площади Свободы до площади Победы

Сяржук Серабро • 16/8/20 0:51 • Палітыка

15 августа центр Витебска снова оглашали клаксоны авто и лозунги манифестантов, массовые протесты горожан, которые носят исключительно мирный характер, не утихают второй день.



Манифестанты начали собираться в центре города у ратуши после обеда. Отсюда колона вышла на Успенскую горку к кресту Евфросинии Полоцкой, где замерла на минуту, почтив молчанием память погибшего в Минске Александра Тарайтовского.

После этого по улице Ленина манифестанты перешли на площадь Победы, спустились к мемориалу в честь освободителей Витебска и возложили цветы у вечного огня.

С самой большой витебской площади колонна двинулась дальше, протестующие прошли по проспекту Строителей и, обновив связку с Билево, как и вчера двинулась к изолятору временного содержания.

В центре же города, в пять часов вечера начали собираться медики. Они уже третий день подряд проводят акции против насилия и сегодня выстроили цепь более чем из ста людей напротив Синего дома — вдоль улицы Ленина со стороны Летнего амфитеатра.

Людей в белых халатах все время приветствовали проезжающие автомобили, даже водители городских автобусов жали на клаксон. Помахали тем, кто плечом к плечу с ними спасает людей и спасатели, которые на пожарной автоцистерне спешили на какой-то очередной вызов.

Медики простояли в центре Витебска до половины седьмого, а затем направились к площади Победы. По пути их приветствовали жители окрестных домов, даже продавщицы из магазинов выходили на крыльцо помахать манифестантам.

На площади Победы медики снова развернули цепь, а примерно в половине восьмого к ним присоединилась колонна, которая вернулась из Билево по Московскому проспекту. Вместе все простояли на площади еще около часа и мирно разошлись домой.