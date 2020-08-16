Многотысячный многочасовой протест в Витебске — как люди прошли весь город

Сяржук Серабро • 16/8/20 21:05 • Палітыка

Свыше 5000 человек прошли мирной манифестацией по Витебску, протестующие через весь город подошли к СИЗО, чтобы потребовать освобождения политических заключенных. В колонне были те, кого недавно выпустили из изолятора.



Сегодня протестные мероприятия начались с общего сбора на площади Победы, куда люди стали подтягиваться к 14:00. Когда здесь собралось несколько тысяч человек, две колонны по обеим сторонам улицы Ленина отправились к Витебскому облисполкому.

Областной администрации протестующие достигли к 16:00. Здесь на здание укрепили несколько бело-красно-белых флагов. Никто из властей снова не захотел выйти поговорить с протестующими. Из-за дверей показались только милиционеры, охраняющие облисполком, они почему-то были в праздничной форме одежды.

После этого колонны пересекли проспект Фрунзе и Замковую улицу и двинулись вверх по улице Ленина к следственному изолятору на Гагарина. Они прошли мимо площади Свободы, которую снова заставили коммунальной техникой.

У СИЗО манифестанты некоторое время проскандировали «Выпускай! Выпускай» и «Гражданин начальник, выходи!». Однако и здесь никто не вышел, поэтому марш свернул на проспект Людникова.

Здесь уже образовались три колонны — две шли по тротуарам с двух сторон проспекта, а третья двинулась по пустующим трамвайным путям. Люди направились в сторону проспекта Фрунзе к управлению внутренних дел.

Здесь их встретили несколько милиционеров в форме и без, выглядящих несколько растерянно и подавлено. Они вступили в перепалку с манифестантами, которые хотели пройти к крыльцу управления. После нескольких минут прений протестующие поняли, что милиция не с народом, и, покричав «Позор! Позор!», избрали новый маршрут по которому прочь от негостеприимного здания.

По Смоленской улице они направились на Московский проспект, а затем, как и позавчера, к изолятору временного содержания. Там шествие сделало круг по Билево и по Московскому проспекту вновь вернулось на площадь. Таким образом протестный марш прошел по городу 13 с половиной километров.

Также отметим, что когда колонна протестующих подошла в район здания УВД и 103-й воздушно-десантной бригады, оказалось, что за воротами части установлен БТР и дежурят десантники в полной боевой экипировке, хотя на проходной солдаты были в традиционных беретах.

Многотысячный многочасовой протест в Витебске — как люди прошли весь город



Вы шли? Дзякуй за ваш адказ, ён вельмі каштоўны для нас. Да! 32 Нет! 22