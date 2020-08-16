Многотысячный многочасовой протест в Витебске — как люди прошли весь город

• 16/8/20 21:05 • Палітыка

Свыше 5000 человек прошли мирной манифестацией по Витебску, протестующие через весь город подошли к СИЗО, чтобы потребовать освобождения политических заключенных. В колонне были те, кого недавно выпустили из изолятора.
Многотысячный марш протестующих через весь Витебск. Фото Сергея Серебро

Сегодня протестные мероприятия начались с общего сбора на площади Победы, куда люди стали подтягиваться к 14:00. Когда здесь собралось несколько тысяч человек, две колонны по обеим сторонам улицы Ленина отправились к Витебскому облисполкому.

Многотысячный марш протестующих через весь Витебск. Фото Сергея Серебро

Многотысячный марш протестующих через весь Витебск. Фото Сергея Серебро

Областной администрации протестующие достигли к 16:00. Здесь на здание укрепили несколько бело-красно-белых флагов. Никто из властей снова не захотел выйти поговорить с протестующими. Из-за дверей показались только милиционеры, охраняющие облисполком, они почему-то были в праздничной форме одежды.

Многотысячный марш протестующих через весь Витебск. Фото Сергея Серебро

Многотысячный марш протестующих через весь Витебск. Фото Сергея Серебро

После этого колонны пересекли проспект Фрунзе и Замковую улицу и двинулись вверх по улице Ленина к следственному изолятору на Гагарина. Они прошли мимо площади Свободы, которую снова заставили коммунальной техникой.

Многотысячный марш протестующих через весь Витебск. Фото Сергея Серебро

Многотысячный марш протестующих через весь Витебск. Фото Сергея Серебро

У СИЗО манифестанты некоторое время проскандировали «Выпускай! Выпускай» и «Гражданин начальник, выходи!». Однако и здесь никто не вышел, поэтому марш свернул на проспект Людникова.

Многотысячный марш протестующих через весь Витебск. Фото Сергея Серебро

Многотысячный марш протестующих через весь Витебск. Фото Сергея Серебро

Здесь уже образовались три колонны — две шли по тротуарам с двух сторон проспекта, а третья двинулась по пустующим трамвайным путям. Люди направились в сторону проспекта Фрунзе к управлению внутренних дел.

Многотысячный марш протестующих через весь Витебск. Фото Сергея Серебро

Многотысячный марш протестующих через весь Витебск. Фото Сергея Серебро

Здесь их встретили несколько милиционеров в форме и без, выглядящих несколько растерянно и подавлено. Они вступили в перепалку с манифестантами, которые хотели пройти к крыльцу управления. После нескольких минут прений протестующие поняли, что милиция не с народом, и, покричав «Позор! Позор!», избрали новый маршрут по которому прочь от негостеприимного здания.

Многотысячный марш протестующих через весь Витебск. Фото Сергея Серебро

Многотысячный марш протестующих через весь Витебск. Фото Сергея Серебро

Многотысячный марш протестующих через весь Витебск. Фото Сергея Серебро

По Смоленской улице они направились на Московский проспект, а затем, как и позавчера, к изолятору временного содержания. Там шествие сделало круг по Билево и по Московскому проспекту вновь вернулось на площадь. Таким образом протестный марш прошел по городу 13 с половиной километров.

Многотысячный марш протестующих через весь Витебск. Фото Сергея Серебро

Многотысячный марш протестующих через весь Витебск. Фото Сергея Серебро

Также отметим, что когда колонна протестующих подошла в район здания УВД и 103-й воздушно-десантной бригады, оказалось, что за воротами части установлен БТР и дежурят десантники в полной боевой экипировке, хотя на проходной солдаты были в традиционных беретах.

Многотысячный марш протестующих через весь Витебск. Фото Сергея Серебро

Многотысячный многочасовой протест в Витебске — как люди прошли весь город

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2 каментарыя

  1. михаил иванов  
    16/жнівень/2020 у 23:00

    Приветствую невяноуных. Онижедетям тоже салют. Выразим солидарность жертвам режима! Дети на такое не способны!!!

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  2. михаил иванов  
    16/жнівень/2020 у 23:01 1

    @ михаил иванов:
    МИНСК. 22 мая 2020 Местную учительницу нашли убитой с особой жестокостью на пепелище подожженного дома. По подозрению в убийстве были задержаны два родных брата 19 и 20 лет Илья и Станислав Костевы. Как было установлено, они нанесли женщине около 150 ножевых ранений.

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