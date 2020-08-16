Протестный Витебск в горячих фото! День восьмой

Ігар Мацьвееў • 16/8/20 19:59 • Падзеі

16 августа в 14.00 люди со всего Витебска начали собираться на площади Победы.

Люди стоят по обе стороны площади. Скандируют “Жыве Беларусь”,” Уходи”, “Свободу политзаключенным”.

Автомобилисты, проезжая мимо протестующих, сигналят.

В середине акции появляются байкеры, чтобы поддержать людей. Народ их бурно приветствует .

Медики в белых халатах позже выстроились в цепь вдоль проезжей части с восточной стороны улицы.

На площади присутствовала делегация железнодорожников, у них плакат «БЧ — Я/Мы 97%».

Парни раздают девушкам цветы.

Количество участников можно оценить от 4500 до 7000 человек.

Площадь Свободы в это время была заблокирована техникой и автобусами.

К 16 часам народ от площади Победы пошел в сторону площади Свободы. Шли двумя колоннами по обе стороны улицы Ленина.

На дороге - море машин с бело-красно-белыми флагами, есть флаги ВДВ - обычные машины и микроавтобусы.

Люди направляются к облисполкому. Много молодежи, особенно семей с детскими колясками.

Мимо проехала машина милиции, люди скандировали: “Позор”!

Для кого-то – акция, атмосфера праздника, а для кого-то момент тревоги за страну.

К зданию облисполкома митингующие прикрепили два флага, один из них – бчб.

После чего вышли два милиционера в белых рубашках. Какой сегодня праздник, неизвестно. Может, это тонкий намёк, что милиция с народом? Белый цвет - цвет чистой совести.

Возле облисполкома люди выступили с короткими речами, проскандировали “Уходи”, “Долой крававый режим!”.

После чего двинулись к витебскому СИЗО.