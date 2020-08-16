Протестный Витебск в горячих фото! День восьмой
16 августа в 14.00 люди со всего Витебска начали собираться на площади Победы.
Люди стоят по обе стороны площади. Скандируют “Жыве Беларусь”,” Уходи”, “Свободу политзаключенным”.
Автомобилисты, проезжая мимо протестующих, сигналят.
В середине акции появляются байкеры, чтобы поддержать людей. Народ их бурно приветствует .
Медики в белых халатах позже выстроились в цепь вдоль проезжей части с восточной стороны улицы.
На площади присутствовала делегация железнодорожников, у них плакат «БЧ — Я/Мы 97%».
Парни раздают девушкам цветы.
Количество участников можно оценить от 4500 до 7000 человек.
Площадь Свободы в это время была заблокирована техникой и автобусами.
К 16 часам народ от площади Победы пошел в сторону площади Свободы. Шли двумя колоннами по обе стороны улицы Ленина.
На дороге - море машин с бело-красно-белыми флагами, есть флаги ВДВ - обычные машины и микроавтобусы.
Люди направляются к облисполкому. Много молодежи, особенно семей с детскими колясками.
Мимо проехала машина милиции, люди скандировали: “Позор”!
Для кого-то – акция, атмосфера праздника, а для кого-то момент тревоги за страну.
К зданию облисполкома митингующие прикрепили два флага, один из них – бчб.
После чего вышли два милиционера в белых рубашках. Какой сегодня праздник, неизвестно. Может, это тонкий намёк, что милиция с народом? Белый цвет - цвет чистой совести.
Возле облисполкома люди выступили с короткими речами, проскандировали “Уходи”, “Долой крававый режим!”.
После чего двинулись к витебскому СИЗО.
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2 каментарыя
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16/жнівень/2020 у 22:48
Прикольненько...Я не овца, я невеста почему-то без цветов. Жених запаздывает?
16/жнівень/2020 у 22:51 1
Поздравляю. Комбайнёры, полеводы и животноводы тоже забили болт на работу. Кроме фермеров.