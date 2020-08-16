В Лиозненском районе в поле сгорел трактор
15 августа во время сельскохозяйственных работ в поле у деревни Буи Лиозненского района сгорел трактор.
В 11:12 пожаные получили сообщение о загорании трактора «Беларус 3022ДЦ.1», принадлежащего ОАО «Лиозненский райагросервис».
В результате пожара в тракторе огнем были повреждены кабина, моторный отсек и колеса. Люди в этой чрезвычайной ситуации не пострадали. Причина загорания устанавливается, сообщается пресс-службой МЧС.
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