В Лиозненском районе в поле сгорел трактор

• 16/8/20 13:24 • Здарэнні

15 августа во время сельскохозяйственных работ в поле у деревни Буи Лиозненского района сгорел трактор.

В 11:12 пожаные получили сообщение о загорании трактора «Беларус 3022ДЦ.1», принадлежащего ОАО «Лиозненский райагросервис».

В результате пожара в тракторе огнем были повреждены кабина, моторный отсек и колеса. Люди в этой чрезвычайной ситуации не пострадали. Причина загорания устанавливается, сообщается пресс-службой МЧС.

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