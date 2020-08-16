Витебск выходит на площадь Победы, протесты продолжаются. Онлайн

ННВ • 16/8/20 14:26 • Палітыка

16 августа в 14:00 люди со всего Витебска начали собираться на площади Победы.



Основная масса протестующих стоит на западной стороне улицы Ленина, похоже они заполняют все пространство до спуска к фонтанам мемориального комплекса.

Медики в белых халатах выстроились в цепь вдоль проезжей части с противоположной (восточной) стороны улицы.

14:30 На площадь пришла делегация железнодорожников, у них плаката «БЧ — Я/Мы 97%».

14:52 Люди заняли все пространство вдоль проезжей части с западной стороны улицы Ленина от улицы Калинина до улицы Белобородова. Если на каждого участника сейчас приходится 1 квадратный метр площади, что согласно формуле Джекобса соотвествует редкой толпе, согласно сервису Mapchecking только с одной стороны площади уже находится около 3500 человек. На противоположной стороне выстроилось еще свыше 1100 человек. Так что общее количество можно количество можно оценить в 4600 участников.

15:17 Количество людей все увеличивается, им уже не хватает места у проезжей части, народ начал спускаться к фонтанам. Площадь, где был срублен сквер, люди пока не занимают.

15.40. Площадь Свободы по прежнему заблокирована техникой и автобусами.

16.00. Народ спускается от площади Победы в сторону площади Свободы. Идут двумя колонами по обе стороны ул. Ленина. На дороге море машин с бело-красно-белым флагом, есть флаги ВДВ - обычные машины и микроавтобусы. Люди направляются к горисполкому. Много молодежи, особенно семей с детскими колясками. Проехала колонна байкеров "Псы дарог" с флагом клуба, бел-чырвона-белым и Витебска.

16.10. Мимо проехала милиция без остановки. Просто наблюдали в окно. На площадью звучит от тысяч витебчан: "Жыве Беларусь!". Атмосфера городского праздника.

16.15. Весь центр города, как во время первых Славянских базаров без рамок и досмотров, заполнен горожанами. Основная масса стоит около вдоль ул.Ленина со стороны амфитеатра и на склоне по пути к облисполкому.

16.20. Колонна собирается идти к СИЗО на ул. Гагарина.

Молодежь переходит дорогу с дедушкой, который гордо несет флаг старейшей партии Беларуси - социал-демократической "Грамады". Горожане не вмещаются на узких тротуарах центра города. Идут по двум сторонам улицы Ленина вверх - к СИЗО.

16.30. Молодой человек с сигаретой на остановке напротив ратуши пытался кричать людям, что им заплатили. Женщины, которые ждали автобус или троллейбус, дружно ответили ему, что их голос получила Светлана Тихановская.

Видео с атмосферой на улицах Витебска 16 августа 2020 года.

16.38. Инспекторы ГАИ остановили машину любимого горожанами Яндекс.Такси. Люди требуют: "Отпускай!".

16.50 Люди текут бесконечной рекой по улице Ленина - студенты, молодые мамы с детьми, бабушки, суровые мужчины средних лет, молодые предприниматели и прекрасные витебские девушки и многие другие. Совершенно разные люди сегодня вместе. На Советской с окна включили на полную мощь "Перемен". Голова колонны уже вышла на площадь Ленина, но группы людей идут волнами практически по всей центральной улице города.

17.02 Люди через ул. Горовца подходят к СИЗО. Победоносно звучит: "Верым! Можам! Пераможам!". Милиции не видно совсем. Около здания телерадиокомпании "Витебск" пустынно и тихо. Колонну поддерживают гудками машины, продавцы магазинов, прохожие на остановках.

Люди собираются в сквере напротив СИЗО на разобранных путях витебского трамвая.