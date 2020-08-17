Маленький ребенок и его мама пострадали в результате столкновения двух авто в Поставском районе

Іван Дзедушкін • 17/8/20 10:27 • Здарэнні

Маленький мальчик и его мама попали в больницу после ДТП с участием двух легковых автомобилей неподалеку от Лынтуп в Поставском районе.



Около 14:00 на 54 километре «Глубокое-Поставы-Лынтупы-граница Литвы» произошло столкновение легковых автомобилей «Seat Altea», которым управлял 30-летний местный житель, и «Audi A4», за рулем которого сидел 67-летний пенсионер.

К результате дорожно-транспортного происшествия пострадали двое пассажиров «Audi»: 27-летняя женщина и её 4-летний сын. Они получили травмы и были доставлены в больницу, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.