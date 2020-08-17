Сколько людей пришло к Витебскому облисполкому вчера? Компьютерный расчет

Сяржук Серабро • 17/8/20 12:01 • Палітыка

Масса народа 16 августа заполонила в Витебске участок улицы Гоголя от улицы Ленина до здания облисполкома. Всем интересно — сколько же людей хотели поговорить с областной властью?



Существует методика оценки количества людей из расчета площади, занимаемой толпой и ее плотности, разработанная американским профессором Гребертом Джекобсом, изучавших в 1960-х протесты против войны во Вьетнаме. Сейчас есть и интернет-сервис, работающий на основе этой формулы.

Джекобс выделяет три рода толпы: в редкой толпе на одного человека приходится 10 квадратных футов (0,93 квадратного метра), в плотной толпе на одного человека приходится 4,5 квадратных фута, а в очень скученной толпе или столпотворении на одного человека приходится всего 2,5 квадратных фута.

Для самой пессимистичной оценки примем, что вчера у подходов к облисполкому на каждого человека приходилось около одного квадратного метра пространства, то есть люди стояли примерно на расстоянии вытянутой руки друг от друга. Тогда, согласно сервису Mapchecking, на этом участке улицы Гоголя могло собраться 6667 человек. Однако, на площади перед зданием облисполкома плотность была, безусловно, выше. Если предположить, что в среднем на один квадратный метр приходилось полтора манифестанта, то тогда здесь собралось до 10 000 витеблян.

Следует также учесть, что часть людей расположилась на восточной стороне улицы Ленина у пирамиды, а часть без остановки прошла к горисполкому. Поэтому с определенной уверенностью можно сказать, что в пике количество марша протеста в Витебске было не менее 7000 участников, но могло превышать 10 000 человек.

Напомним, что согласно той же методики расчета, еще до похода к облисполкому на площади Победы в 14:50 уже было свыше 4600 митингующих. Люди продолжали подходить на площадь, а также многие присоединились по пути колонны к облисполкому.