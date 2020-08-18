Не разгонять мирные шествия и наказать милиционеров, бивших людей — что еще пообещали протестующим в Витебском облисполкоме?

Сяржук Серабро • 18/8/20 2:00 • Палітыка

Четыре часа за закрытыми дверями, без связи и представителей прессы — о чем 17 августа разговаривали делегаты протестующих горожан с чиновниками в Витебском облисполкоме?



В 16:30 людей у здания облисполкома, по сравнению с предыдущими днями, было совсем мало. В фойе собрались 15 делегатов протестующих и журналисты. Все были ошарашены требованием сдать телефоны.

После некоторых препираний гаджеты депутации оставили, как позже выяснится — временно, по личному настоянию губернатора их все же пришлось сдать, чтобы начать разговор. А вот прессе поворот от ворот дали сразу, видно, господину Шерстневу свидетели неприятной беседы с представителями улицы не были нужны.

Делегаты протестующих ушли и пропали, связь с ними, по понятным причинам, оборвалась. Толпа у крыльца облисполкома все прибывала и прибывала — горожане подходили. Особенно много людей пришло после завершения рабочего дня, что довольно странно для «тунеядцев», какими собравшихся пытаются выставить чиновники.

Выхода делегатов пришлось ждать свыше четырех часов. За это время собравшиеся перекричали все кричалки, поделились всеми новостями и перешли уже к откровенным слухам.

Время от времени в здание посылали гонца узнать о судьбе обличенных доверием представителей протестующих масс — не отвели ли их черным ходом в ближайший овраг, чтобы «пустить в расход». Гонцу дозволялось через замочную скважину двери послушать голоса, и он докладывал собравшимся горожанам, что пока кто-то задает власть имущим вопросы.

По прошествии более трех часов несколько делегатов, измученных чиновничьей велеречивостью, сбежали, не дождавшись конца. Участникам протеста они ничего толком объяснить не могли, что вызвало обиды и раздражение.

Когда же спустя еще некоторое время вышли остальные, толково рассказать про ход встречи смог только правозащитник Павел Левинов, привычный к чиновничьей казуистике и забалтыванию.

Самая главная новость — то, что практически все 700 человек, которые были задержаны в Витебской области в послевыборные дни, освобождены. По уверению представителей силовиков, за решеткой 17 числа оставалось 6 таких арестантов, и начальник УВД божился их выпустить 18 числа.

Господин Левинов уверяет, что, кроме того, начальник УВД Витебского облисполкома полковник милиции Михаил Гриб пообещал выявить среди своих подчиненных садистов, избивавших задержанных граждан, и примерно их наказать.

При этом и он, и глава областной вертикали открестились от этих милиционеров и уверили делегацию протестующих, что не отдавали указаний о незаконном применении физической силы к мирным горожанам.

По заверениям чиновников, в скором времени органами власти должна быть открыта горячая телефонная линия, позвонив на которую можно будет пожаловаться на произвол силовиков. После чего их должны разыскать и привлечь к ответственности. По всей строгости…

Также, как отметил Павел Левинов, председатель Витебского облисполкома пообещал не применять силовой разгон в отношении мирных демонстраций и шествий, наподобие тех которые проходили в последние дни. Господин Шерстнев даже высказал удовлетворение поведением витеблян, которые во время акций протеста не испортили ни одной скамейки или клумбы.

Кроме того, стало известно, что в отношении главы администрации Октябрьского района Сергея Сташевского, чей голос, якобы слышен на аудиозаписи с принуждением избирательной комиссии к изменению протокола, проводится проверка и, вероятно, вскоре он окажется под следствием.

Это, пожалуй, все, чего удалось добиться делегации за долгие четыре часа встречи. Ни о каком пересчете голосов, естественно, речи нет. По словам присутствовавших на встрече, губернатор заявил, что уже нет ни бюллетеней, ни протоколов голосования.

Более того, власти Витебской области уверенны, либо делают вид, что уверенны, в том, что в массовых протестах, вспыхнувших в регионе после президентских выборов, виновны некие координаторы, которые оплачивают участие в митингах и шествиях. В тоже время вполне очевидно, что чиновники прекрасно понимают, какими были реальные результаты прошедшего голосования…