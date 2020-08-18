Работники «Нафтана» требуют отставки Лукашенко, Ермошиной и Орды — жесткий разговор нефтяников с главой КГК

ННВ • 18/8/20 14:35 • Палітыка

Требование отставки Александра Лукашенко, Лидии Ермошиной и Михаила Орды выдвинули работники ОАО «Нафтан» во время встречи с уполномоченным представителем главы государства в Витебской области Иваном Тертелем.



Кроме председателя КГК 17 августа с нафтановцами встретились председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков, а также председатель Витебского областного совета «Белхимпрофсоюза» Сергей Троцкий и председатель профкома ОАО «Нафтан» Белхимпрофсоюза Владимир Азарёнок, сообщает официальное издание предприятие «Вестник Нафтана».

В начале встречи господин Тертель зачем-то хотел рассказать собравшимся о своем участии в событиях 1991 года и межнациональном конфликте в Нагорном Карабахе, но был жестко оборван нафтановцами.

После этого микрофон взяла начальник отдела реализации нефтепродуктов ОАО «Нафтан» Ольга Бритикова, которая представляла интересы коллектива нефтепереработчиков Новополоцка, как член инициативной группы.

Ольга и зачитала, как она выразилась, глобальные и локальные требования собравшихся на встречу людей, каждый пункт они поддерживали криком «Да!». Среди глобальных требований работников ОАО «Нафтан»:

Отставка Александра Лукашенко с поста президента, как утратившего доверие народа. Отставка центральной избирательной комиссии во главе с Лидией Ермошиной. Освобождение задержанных протестующих. Прекращение насилия и преследования со стороны силовых структур. Расследование всех случаев насилия в отношении мирных протестующих и всех граждан и привлечении к ответственности всех виновных. Проведение новых честных и прозрачных выборов.

Локальные требования были адресованы руководству предприятия и профсоюзной организации. В них требовалось не оказывать давления на работников «Нафтана», которые участвуют в мирных акциях протеста, предать глобальные требования работников в Белхимпрофсоюз, руководству концерна «Белнефтехим», администрациям Полоцка и Новополоцка. Также руководителя федерации профсоюзов Михаила Орду обвинили в участии в политической кампании и потребовали его отставки. В заключении было выдвинуто требование оказать всемерную помощь — финансовую, юридическую, психологическую — работникам предприятия и членам их семей, пострадавшим от произвольного насилия силовиков.

В случае невыполнения этих требований с 18 августа новополоцкие нефетепереработчики грозят начать выход из официального профсоюза.

Кроме того были предъявлены требования и властям двух городов — Полоцка и Новополоцка. Среди них: довести требования нафтановцев до областных и национальных властей, опубликовать информацию о них во всех местных средствах массовой информации. Самым интересным было требование от городских властей использовать в Полоцке и Новополоцке для поддержания порядка только местную милицию, без привлечения иногородних. «Они должны смотреть нам в глаза, возвращаясь домой!» — так объясняется это требование. Также было требование не препятствовать мирным протестам.

Для исполнения этих требований нефтепереработчики рассматривают возможность забастовки, если будут вынуждены к этому. Но при этом они обещают не останавливать мощности завода.

После этого снова взял слово Иван Тертель, он начал со слов о помощи государства заводу, что вызвало возмущение заводчан. Затем он заявил, что «Нафтана» при реформировании экономики после честных выборов не будет. После этого Бритикова снова взяла микрофон и доходчиво объяснила Тертелю, что проблема в том, что работники предприятию уже сделали свой выбор, но его у них украли: «Народ Беларуси проголосовал! Мы здесь не для того чтобы слушать речи. Мы здесь чтобы защищать свои конституционные права!».