Работники «Нафтана» требуют отставки Лукашенко, Ермошиной и Орды — жесткий разговор нефтяников с главой КГК

• 18/8/20 14:35 • Палітыка

Требование отставки Александра Лукашенко, Лидии Ермошиной и Михаила Орды выдвинули работники ОАО «Нафтан» во время встречи с уполномоченным представителем главы государства в Витебской области Иваном Тертелем.
Встреча работников «Нафтана» с Тертелем. Фото Ольги КОРОЛЬКОВОЙ / «Вестник Нафтана»

Кроме председателя КГК 17 августа с нафтановцами встретились председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков, а также председатель Витебского областного совета «Белхимпрофсоюза» Сергей Троцкий и председатель профкома ОАО «Нафтан» Белхимпрофсоюза Владимир Азарёнок, сообщает официальное издание предприятие «Вестник Нафтана».

В начале встречи господин Тертель зачем-то хотел рассказать собравшимся о своем участии в событиях 1991 года и межнациональном конфликте в Нагорном Карабахе, но был жестко оборван нафтановцами.

После этого микрофон взяла начальник отдела реализации нефтепродуктов ОАО «Нафтан» Ольга Бритикова, которая представляла интересы коллектива нефтепереработчиков Новополоцка, как член инициативной группы.

Ольга Бритикова. Фото Ольги КОРОЛЬКОВОЙ / «Вестник Нафтана»

Ольга и зачитала, как она выразилась, глобальные и локальные требования собравшихся на встречу людей, каждый пункт они поддерживали криком «Да!». Среди глобальных требований работников ОАО «Нафтан»:

  1. Отставка Александра Лукашенко с поста президента, как утратившего доверие народа.
  2. Отставка центральной избирательной комиссии во главе с Лидией Ермошиной.
  3. Освобождение задержанных протестующих.
  4. Прекращение насилия и преследования со стороны силовых структур.
  5. Расследование всех случаев насилия в отношении мирных протестующих и всех граждан и привлечении к ответственности всех виновных.
  6. Проведение новых честных и прозрачных выборов.

Иван Тертель. Фото Ольги КОРОЛЬКОВОЙ / «Вестник Нафтана»

Локальные требования были адресованы руководству предприятия и профсоюзной организации. В них требовалось не оказывать давления на работников «Нафтана», которые участвуют в мирных акциях протеста, предать глобальные требования работников в Белхимпрофсоюз, руководству концерна «Белнефтехим», администрациям Полоцка и Новополоцка. Также руководителя федерации профсоюзов Михаила Орду обвинили в участии в политической кампании и потребовали его отставки. В заключении было выдвинуто требование оказать всемерную помощь — финансовую, юридическую, психологическую — работникам предприятия и членам их семей, пострадавшим от произвольного насилия силовиков.

В случае невыполнения этих требований с 18 августа новополоцкие нефетепереработчики грозят начать выход из официального профсоюза.

Кроме того были предъявлены требования и властям двух городов — Полоцка и Новополоцка. Среди них: довести требования нафтановцев до областных и национальных властей, опубликовать информацию о них во всех местных средствах массовой информации. Самым интересным было требование от городских властей использовать в Полоцке и Новополоцке для поддержания порядка только местную милицию, без привлечения иногородних. «Они должны смотреть нам в глаза, возвращаясь домой!» — так объясняется это требование. Также было требование не препятствовать мирным протестам.

Для исполнения этих требований нефтепереработчики рассматривают возможность забастовки, если будут вынуждены к этому. Но при этом они обещают не останавливать мощности завода.

Встреча работников «Нафтана» с Тертелем. Фото Ольги КОРОЛЬКОВОЙ / «Вестник Нафтана»

После этого снова взял слово Иван Тертель, он начал со слов о помощи государства заводу, что вызвало возмущение заводчан. Затем он заявил, что «Нафтана» при реформировании экономики после честных выборов не будет. После этого Бритикова снова взяла микрофон и доходчиво объяснила Тертелю, что проблема в том, что работники предприятию уже сделали свой выбор, но его у них украли: «Народ Беларуси проголосовал! Мы здесь не для того чтобы слушать речи. Мы здесь чтобы защищать свои конституционные права!».

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