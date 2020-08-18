В Витебске манифестанты совершили поход к телезаводу «Витязь», работников которого призывали к забастовке

Сяржук Серабро • 18/8/20 23:54 • Палітыка

Вечером 18 июля люди уже традиционно начали собираться на площади Победы со стороны мемориального комплекса.



Сбор начался толи в 17:00, то ли в 17:30, но даже около 19:00 здесь было совсем немного людей, по сравнению с предыдущими днями. Но когда собравшиеся отправились в путь, произошло какое-то чудо.

Колонна манифестантов по пути росла, как будто это змейка во всем хорошо известной компьютерной игре. Чем дальше продвигались протестующие, тем длинней становилась вереница людей.

Сначала горожане прошли по проспекту Черняхоского, затем по проспекту Строителей до улицы Чкалова, а по ней дошли до торгового центра «Green». Оттуда колонна двинулась по улице Воинов-Интернационалистов, проходя мимо костела Иисуса Милосердного, люди скандировали «Спасибо! Спасибо!», вспоминая защиту, оказанную храмом 13 августа.

Затем человеческая речка свернула на проспект Победы и по нему вернулась к проспекту Строителей. На этом перекрестке было решено двинуться к телезаводу «Витязь», где якобы вывесили то ли флаг, то ли транспарант.

Ни флага, ни транспаранта на цехах завода не оказалось, но в окна выглядывали находящиеся там на работе в столь поздний час люди и махали демонстрантам. Те остановились у ограждения завода и скандировали: «Забастовка! Забастовка!».

После этого толпа попыталась решить, куда двинуться дальше, но, не придя к консенсусу, начала постепенно рассеиваться.