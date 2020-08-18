В Витебске манифестанты совершили поход к телезаводу «Витязь», работников которого призывали к забастовке

• 18/8/20 23:54 • Палітыка

Вечером 18 июля люди уже традиционно начали собираться на площади Победы со стороны мемориального комплекса.
В Витебске манифестанты совершили поход к телезаводу «Витязь», работников которого призывали к забастовке. Фото Сергея Серебро

Сбор начался толи в 17:00, то ли в 17:30, но даже около 19:00 здесь было совсем немного людей, по сравнению с предыдущими днями. Но когда собравшиеся отправились в путь, произошло какое-то чудо.

В Витебске манифестанты совершили поход к телезаводу «Витязь», работников которого призывали к забастовке. Фото Сергея Серебро

В Витебске манифестанты совершили поход к телезаводу «Витязь», работников которого призывали к забастовке. Фото Сергея Серебро

Колонна манифестантов по пути росла, как будто это змейка во всем хорошо известной компьютерной игре. Чем дальше продвигались протестующие, тем длинней становилась вереница людей.

В Витебске манифестанты совершили поход к телезаводу «Витязь», работников которого призывали к забастовке. Фото Сергея Серебро

В Витебске манифестанты совершили поход к телезаводу «Витязь», работников которого призывали к забастовке. Фото Сергея Серебро

В Витебске манифестанты совершили поход к телезаводу «Витязь», работников которого призывали к забастовке. Фото Сергея Серебро

Сначала горожане прошли по проспекту Черняхоского, затем по проспекту Строителей до улицы Чкалова, а по ней дошли до торгового центра «Green». Оттуда колонна двинулась по улице Воинов-Интернационалистов, проходя мимо костела Иисуса Милосердного, люди скандировали «Спасибо! Спасибо!», вспоминая защиту, оказанную храмом 13 августа.

В Витебске манифестанты совершили поход к телезаводу «Витязь», работников которого призывали к забастовке. Фото Сергея Серебро

В Витебске манифестанты совершили поход к телезаводу «Витязь», работников которого призывали к забастовке. Фото Сергея Серебро

Затем человеческая речка свернула на проспект Победы и по нему вернулась к проспекту Строителей. На этом перекрестке было решено двинуться к телезаводу «Витязь», где якобы вывесили то ли флаг, то ли транспарант.

В Витебске манифестанты совершили поход к телезаводу «Витязь», работников которого призывали к забастовке. Фото Сергея Серебро

В Витебске манифестанты совершили поход к телезаводу «Витязь», работников которого призывали к забастовке. Фото Сергея Серебро

В Витебске манифестанты совершили поход к телезаводу «Витязь», работников которого призывали к забастовке. Фото Сергея Серебро

Ни флага, ни транспаранта на цехах завода не оказалось, но в окна выглядывали находящиеся там на работе в столь поздний час люди и махали демонстрантам. Те остановились у ограждения завода и скандировали: «Забастовка! Забастовка!».

В Витебске манифестанты совершили поход к телезаводу «Витязь», работников которого призывали к забастовке. Фото Сергея Серебро

В Витебске манифестанты совершили поход к телезаводу «Витязь», работников которого призывали к забастовке. Фото Сергея Серебро

В Витебске манифестанты совершили поход к телезаводу «Витязь», работников которого призывали к забастовке. Фото Сергея Серебро

После этого толпа попыталась решить, куда двинуться дальше, но, не придя к консенсусу, начала постепенно рассеиваться.

В Витебске манифестанты совершили поход к телезаводу «Витязь», работников которого призывали к забастовке. Фото Сергея Серебро

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