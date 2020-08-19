Флаг Хабаровского края пронесли витебские манифестанты в знак солидарности с жителями этого города. Фотофакт

Сяржук Серабро • 19/8/20 21:52 • Палітыка

19 августа во время уже традиционного марша по улицам Витебска протестующие вместе с национальными бело-красно-белыми флагами пронесли флаг Хабаровского края.



Это был ответный жест солидарности с жителями Хабаровска — города на Дальнем Востоке России, жители которого протестуют против ареста их губернатора уже больше месяца. В минувшую субботу некоторые хабаровчане пришли на протест с бело-красно-белыми белорусскими флагами и лозунгами «Жыве Беларусь!».

— Они пронесли наши флаги, теперь мы пронесем их. Я сам его пошил, вчера до часа ночи шил — очень трудно такой флаг сшить. Пусть теперь Жириновский попробует что плохое про белорусов сказать, — рассказал «ННВ» мужчина, который нес символ Хабаровского края в колонне.

Сегодня на площади Победы в Витебске встречали учителей, которые пришли сюда потребовать честных выборов. Затем, после 19:00, колонна протестующих двинулась по Московскому проспекту.