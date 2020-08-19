Горячая линия по поводу работы общественного транспорта открывается в Витебске
С 20 августа в Витебске будет работать «горячая линия» для обсуждения проблем работы общественного транспорта в городе.
Жалобы на недостатки в работе городского транспорта и предложения по их устранению буд принимать по двум номерам:
- в ВОУКП «Оператор перевозок» — с 8:00 до 12:00 и с 14:00 до 17:00 по тел. 66-98-62;
- в Витебском городском исполнительном комитете — с 11:00 до 13:00 по тел. 33-60-34.
Сбор предложений жителей Витебска, призванный улучшить работу общественного транспорта, продолжится до 10 сентября, сообщает горисполком.
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