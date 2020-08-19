Горячая линия по поводу работы общественного транспорта открывается в Витебске

ННВ • 19/8/20 8:56 • Грамадства

С 20 августа в Витебске будет работать «горячая линия» для обсуждения проблем работы общественного транспорта в городе.



Жалобы на недостатки в работе городского транспорта и предложения по их устранению буд принимать по двум номерам:

в ВОУКП «Оператор перевозок» — с 8:00 до 12:00 и с 14:00 до 17:00 по тел. 66-98-62;

в Витебском городском исполнительном комитете — с 11:00 до 13:00 по тел. 33-60-34.

Сбор предложений жителей Витебска, призванный улучшить работу общественного транспорта, продолжится до 10 сентября, сообщает горисполком.