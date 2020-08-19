СК заявил о возбуждении уголовного дела за нападение на милиционера против Андрея Сергеенкова, которого разыскивали как пропавшего

Сяржук Серабро • 19/8/20 15:51 • Палітыка

Стала известна судьба одного из пропавших во время протестов: Следственный комитет заявляет, что 25-летний Андрей Сергеенков был задержан 9 августа в Полоцке за то, что распылил слезоточивый газ в сторону милиционеров. В отношении молодого человека возбудили уголовное дело.



В соцсетях начали распространять сообщение о розыске пропавшего без вести молодого человека. Последний раз он мог находиться в Полоцке или Новополоцке 9 августа вечером.

Сегодня УСК по Витебской области сообщило, в отношении этого парня возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 363 УК — сопротивление сотруднику органов внутренних дел при выполнении им обязанностей по охране общественного порядка, сопряженное с применением насилия. Теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы.

По версии следствия, вечером 9 августа, являясь участником несанкционированных массовых мероприятий и находясь на площади Свободы в Полоцке, молодой человек распылял слезоточивый газ в сторону сотрудников милиции, которые находились в форменном обмундировании и исполняли служебные обязанности. При задержании он якобы оказывал сопротивление сотрудникам милиции продолжив распылять газ в их сторону.

У парня изъяли баллончик со слезоточивым газом, складной ножик и фонарик с встроенным элетрошокером. Отметим, что ни один из этих предметов не является запрещенным для ношения в Беларуси.

Следователи допросили потерпевших (вероятно, милиционеров — ред.) и свидетелей, назначили судебно-медицинские экспертизы, по месту жительства обвиняемого проведен обыск. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба УСК по Витебской области.