В Витебске готовились серьезные провокации, только слаженная работа сил правопорядка смогла их предотвратить — облисполком

Сяржук Серабро • 19/8/20 1:09 • Палітыка

Витебский облисполком официально заявил, что готовились серьезные провокации, поэтому применявшиеся «меры общественной безопасности» оправданы. Также стало известно, о 3-х уголовных делах, возбужденных за организацию массовых беспорядков, сопряженных с насилием в отношении сотрудников органов внутренних дел в Полоцке и Новополоцке.



Такая информация содержится в официальном сообщении облисполкома, опубликованном по итогам встречи властей области с делегацией протестующих, которая состоялась 17 августа.

В этом коммюнике говорится, что в регионе готовились серьезные провокации, а благодаря слаженной работе стражей правопорядка в регионе удалось пресечь попытку провокаторов расшатать обстановку. Таким образом, Николай Шерстнев считает шаги, предпринятые силовиками, были оправданы.

Начальник УВД Витебского облисполкома Михаил Гриб объясняет массовое задержание граждан тем, что милиция заранее предупреждала людей о недопустимости несанкционированных мероприятий и участия в них, поэтому при пресечении нарушений правопорядка сотрудники милиции были нацелены на максимально адекватное применение силы. При этом он, однако, не отрицает факты неоправданной жесткости*, в связи с чем им были принесены извинения задержанным и пострадавшим в результате применения физической силы и специальный средств гражданам. **По каждому из таких эпизодов правоохранителями проводится проверка, после чего будет дана правовая оценка.

Для выявления фактов противоправных (насильственных) действий со стороны милиции в период проведения мирных акций организована «горячая линия». Сообщать о таких злоупотреблениях можно по телефону (8-0212) 33-61-63 (с 8:00 до 17:00 в рабочие дни).

Также согласно этой информации, стало известно не только о 700-х задержанных в эти дни, которые уже отпущены, но и о 3-х уголовных дела за организацию массовых беспорядков, сопряженных с насилием в отношении сотрудников органов внутренних дел в Полоцке и Новополоцке.

К сожалению в опубликованном сообщении ничего не говорится о данном властями, со слов делегатов, обещании не разгонять силовыми методами мирные манифестации и митинги, а также не преследовать другими способами участников протестов.