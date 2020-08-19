Власти собираются провести в Витебске альтернативный митинг в поддержку Лукашенко? Есть опровержение

Сяржук Серабро • 19/8/20 14:42 • Грамадства

Жители Витебска распространяют в соцсетях и чатах фотографии объявлений о митинге и концерте в поддержку действующей власти, который якобы должен состояться завтра вечером на площади 1000-летия.



В одном из объявлений мероприятие, которое согласно ему должно состояться в 17:30, называется митингом «Мы вместе» (так, кстати, называется песня рок-группы «Алиса», написанная Константином Кинчевым в 1984 году), а в другом объявлении это уже выступление ветеранов «Беларусь — это мы», которое пройдет с 17:00 до 17:30. Оба объявления после массового мероприятия приглашают на концерт в Летний амфитеатр.

На одном из объявлений указан телефон отдела кадров, который при проверке оказался принадлежащем одной из торговых сетей Витебска. Ответившая по этому номеру женщина, заявила, что это объявление — фейк, и оно не распространялось ни в Интернет, ни в магазих сети.

Городская газета «Витьбичи» также опубликовала информацию о том, что, цитируем, «информация о различных акциях в поддержку Президента Республики Беларусь – это фейки, ложная информация». При этом, однако, издание сообщает о том, что в 20 августа в летнем амфитеатре запланирована общественно-культурная акция «Беларусь – это мы!».

Однако сайт городского центра культуры «Витебск», в чьем ведении находится амфитеатр, в разделе афиша не сообщается ни о каких концертах или акциях в летнем амфитеатре в этот день. Ближайшие концерты пройдут 1 сентября, они посвящены Дню знаний и предназначены для школьников.

Принимая во внимание все выше изложенное, можно предположить, что информация о митингах в поддержку Лукашенко, была распространена некими провокаторами, о которых упоминается в сообщении облисполкома, с целью расшатать обстановку в Витебске. На этом основании можно порекомендовать горожанам не посещать подобные акции и постараться избегать нахождения на площади 1000-летия в это время.