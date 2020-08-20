Сяржук Серабро • 20/8/20 13:41 • Палітыка

Власти выдвинули на улицы Витебска звуковещательную установку средней мощности ЗС-82 «Декоратор», которая ездит по городу, агитирую людей в преддверии провластной акции «Беларусь – это мы!» в Летенем амфитеатре.



Ранним утром 20 августа многие жителя Витебска были разбужены громкой музыкой, которая доносилась из броневика, раскатывающего по городу в сопровождении автомобиля ГАИ. В 6:45 агитационную спецтехнику сфотографировали в Билево, а в 7:30 она прокатилась у «Зеленой Гуры».

На видео и фото мы видим звуковещательную установку средней мощности ЗС-82 «Декоратор» на базе БРДМ-2 (бронированной разведывательно-дозорной машины). Мощность этой военной звуковещательной станции составляет 1000 ватт, звук из нее может достигать противника на расстоянии до 6 километров. Такие системы нужны армии, чтобы психологически подавлять волю врага.

Подобная установка есть в распоряжении витебской 103-й ОВДБР, в 2018 году эта машина участвовала в праздновании Дня десантника — в составе подразделений 350 отдельного парашютно-десантного батальона она двигалась по проспекту Фрунзе и сообщала программу праздничных мероприятий.

Использовали ли для обработки горожан звуковещательную установку десантников однозначно сказать нельзя, так как на видео 2018 года ЗС-82 не несет бортовых номеров. На бронемашину, замеченную сегодня, нанесен бортовой номер «700». Однако конфигурация и цвета камуфляжа на ЗС-82, снятой сейчас и два года назад, совпадают.

Агитировать витеблян «за батьку» бросили бронемашину, предназначенную для морального разложения противника



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