Автомобиль ГАИ столкнулся с микроавтобусом, который в Витебске называют «Жывемабілем». Видео

Іван Дзедушкін • 20/8/20 15:12 • Здарэнні

Водитель микроавтобуса, раскрашенного в бело-красно-белые цвета, который поднимает настроение протестующим жителям Витебска, сообщил о ДТП с участием автомобиля ГАИ.



По словам водителя 34-летнего «Volkswagen Transporter T3», раскрашенного в цвета белорусского бело-красно-белого флага, Андрей Кулаков считает, что столкновение было подстроено сотрудниками Госавтоинспекции, которые, по его словам, преследуют «Жывемабиль» несколько дней подряд.

Спустя некоторое время сообщение о ДТП было опубликовано каналом «Милиция Витебсщины». В нем говорится, что 20 августа 12:00 часов на улице Вострецова водитель «Volkswagen Transporter», при выезде со второстепенной дороги, не уступил водителю служебного автомобиля ГАИ, приближающемуся к нему слева по главной дороге. В результате произошло столкновение автомобилей. По факту ДТП начали проверку. В результате столкновения обе машины получили незначительные повреждения. В отношении 26-летнего водителя составлены протоколы по ч.10 ст. 18.14 и ч.5 ст.18.22 КоАП. Кроме того водителя, вчера наказанного за отсутствие разрешения на допуск к участию в дорожном движении, будет повторно привлечен к административной за аналогичное правонарушение. (ч.9 ст. 18.12 КоАП).

На опубликованной записи с видеорегистратора патрульного автомобиля видно, что он движется со скоростью, возрастающей от 18 до 29 километров в час. В 12:17:38 видеорегистратор зафиксировал, что на дорогу из-за припаркованного справа по ходу движения автомобиля ГАИ выезжает микроавтобус. Не смотря на это, водитель продолжает движение вперед и останавливает авто только проехав автобус в 12:17:40. Еще примерно через 2 секунды происходит столкновение.

Водитель микроавтобуса говорит, что в момент ДТП он отвлёкся на серебристый автомобиль «Geely», в котором, по его словам находились сотрудники милиции в штатском. На распространённом ГАИ видео видно, что этот легковой автомобиль по какой-то причине перегородил проезжую часть и находился в таком положении во время инцидента.