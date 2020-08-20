Без аншлага — в Витебске прошла провластная акция «Беларусь — это мы», на которую собрали несколько тысяч человек

Сяржук Серабро • 20/8/20 22:19 • Палітыка

Кто-то прятал лицо, кто-то нес государственный флаг вверх тормашками, кто-то сиял энтузиазмом — как 20 августа в Витебске прошла провластная акция в поддержку Лукашенко?



Собираемых в амфитеатре людей сначала распределили на группы в разных местах Витебска, а потом запустили в центр несколькими потоками. Из символики шедшие в основном несли государственные флаги, а также флаги БРСМ и «Белой Руси». Некоторые, однако, несли красно-зеленый флаг вверх зеленой полосой.

Впрочем, были и оригиналы, которые старались выбиться из основной массы — один мужчина нес красный флаг с гербом СССР и соответствующей надписью, а рядом другой важно шествовал с российским триколором, на котором был изображен имперский двуглавый орел. Эти люди явно пришли по своей воле, и были воодушевлены происходящим.

В противоположность им определенная часть манифестантов явно тяготилась своим присутствием на мероприятии и всячески старалась скрыть лица. Особенно впечатлила целая колонна, одетая в большие медицинские маски, скрывавшие лицо до самых глаз. Впрочем, некоторые, заметив объектив старались скрыть лицо хоть чем-то — кто-то заслонялся флажком, кто-то натягивал поглубже капюшон.

Амфитеатр был практически заполнен, но аншлага организаторам добиться так и не удалось. В 9-м секторе, дальнем от глаз горожан, пустовало больше половины мест, а в 8-м секторе пришлось задействовать рассадку в шахматном порядке. Однако, с учетом максимальной вместимости Летнего амфитеатра в 6219 зрителей, на акцию, вероятно, собралось до 6000 человек или чуть меньше.

Чтобы достигнуть такой массовости организаторам, очевидно, потребовалось прибегнуть к организованному подвозу зрителей из регионов Витебщины. Только на автостоянке амфитеатра рядом с Площадью звезд стояло как минимум 9 автобусов и 8 микроавтобусов различной вместимости. Были замечены автобусы и в других местах города.

Часть участников акции, вероятно отметившись, старались покинуть амфитеатр где громогласно скандировались лозунги в поддержу власти и ее текущего политического курса. Первые беглецы появились уже спустя 15 минут после начала мероприятия, а с окончанием официальной части и началом концерта бегство приобрело массовый характер. Впрочем, это и не удивительно — ведь на этот раз в амфитеатре выступали не Лепс или Михайлов, которые собирают аншлаги на «Славянском базаре в Витебске» и при высокой стоимости билетов.