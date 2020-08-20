Житель Витебска узнал нокаутировавшего его высокопоставленного милиционера в репортаже «Советской Белоруссии»

• 20/8/20 16:51 • Палітыка

Трое жителей Витебска рассказали «ННВ» историю, как их автомобиль, за рулем которого сидела беременная женщина, был захвачен милицией, а пассажиры избиты. Подполковника, командовавшего операцией, и нокаутировавшего одного из мужчин, они опознали по снимку в газете.
Задержание пассажиров авто в Витебске во время протестов 10 августа. Скриншот из видео

Вечером 10 августа компания из четырех человек ехала на легковом автомобиле «Volkswagen Tuareg» по улице Чкалова, авто управляла россиянка, которая не очень хорошо ориентировалась в городе. На перекрестке с Московским проспектом она, заметив, что движение перекрыто, стала интересоваться у сотрудника ГАИ — как проехать на улицу Гагарина. Дальше произошло то, что повергло в шок не только участников истории, но и отдельных милиционеров.

Во время разговора с инспектором ГАИ путь легковушке заблокировал красный автобус, из которого вышли сотрудники милиции в защитной экипировке во главе с подполковником, он был в кепи и без маски, что позже позволило пострадавшим опознать этого милиционера.

На предоставленном редакции видео слышен дальнейший разговор:

— Что непонятно?
— На Гагарина как проехать?
— Сейчас выйдете из машины — проедете с нами, а не на Гагарина.

Также на видеозаписи слышно, как пассажиры легковушки стараются обратить внимание правоохранителей, что в машине находится беременная женщина.

Однако, после этого, по словам горожан, подполковник ударом кулака нокаутировал сидевшего справа от водительницы ее мужа и выбросил его из машины на асфальт. Затем его избили. Еще двух мужчин, сидевших на заднем сиденье, тоже вытащили из авто. Всех троих погрузили в автозак.

После этого, правда, автомобиль и управлявшую им беременную россиянку отпустили. А вот мужчин через 1-2 часа доставили в Первомайский РОВД, где, как они утверждают, избили в тамбуре здания.

Затем на них начали составлять протоколы о том, что люди, ехавшие в машине, якобы участвовали в митинге. При этом, как уверяют герои этой истории, их автомобиль не имел никакой символики и не сигналил.

На счастье витеблян во время оформления протоколов пришел начальник Первомайского РОВД. Выслушав их рассказ и просмотрев видео с телефона, он был шокирован произошедшим. Милиционер лично вывел задержанных из отделения и отпустил, это произошло уже около трех часов ночи 11 августа.

В Следственный комитет с заявлением о произвольном задержании и неправомерном применении насилия обратился пока только один из пассажиров — мужчина получивший удар в голову от подполковника милиции. Кстати пострадавший уже опознал по фото нокаутировавшего его милиционера, найдя в интернете репортаж газеты «Советская Белоруссия» об одном из высокопоставленных сотрудников УВД Витебского облисполкома.

Наш собеседник, сообщивший всю эту историю, рассказал, что его уже допросили в качестве свидетеля избиения. Сейчас он решает, стоит ли обращаться на «горячую линию» облисполкома.

Редакция «ННВ» будет благодарна читателям за дополнительные видео задержания пассажиров темно-синего «Volkswagen Tuareg», описанного в этом материале.

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