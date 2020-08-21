Чемпион мира Вадим Девятовский: «Лукашенко — не мой Президент!»

ННВ • 21/8/20 13:08 • Спорт

На странице председателя Белорусской федерации легкой атлетики Вадима Девятовской в Facebook, появился пост, со словами «Лукашенко — не мой Президент!!!!!».



Родившийся в Новополоцке Девятовский — метатель молота, он чемпион мира (2005 год), неоднократный призер Олимпийских игр и чемпионата Европы. В 2008 году он завоевал серебряную медаль на Летних Олимпийских играх.

Со спортсменом связалось издание Tribuna.com и получило от него комментарий:

– Моя прежняя позиция – это заблуждение. Это было предательство себя. Это важно. На моей странице в Фэйсбук – это мое заявление. Не думайте, что меня взломали. Все очевидно. Я написал это – и мне стало очень легко. Почему решил это написать? Потому что это правда. Я действительно так думаю. Поверьте, мне говорить сейчас это очень легко, мне стало гораздо легче. Простите, у меня все, – заявил Вадим Девятовский.

Ранее спортсмен никогда не был замечен в нелояльности белорусскому режиму, с 2012 по 2019 годы был депутатом Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь.