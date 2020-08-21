Мор рыбы начался на озере Щучино в Полоцком районе

Зоя Машэка • 21/8/20 12:47 • Экалогія

Свыше 1000 особей погибшей рыбы обнаружили в озере Щучино возле деревни Гомель Полоцкого района.



19 августа озеро обследовали работники Витебского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды. Видимых загрязнений поверхности воды они не обнаружили. Результаты анализа взятых проб воды должны стать известными 25 августа, сообщается пресс-службой МЧС.