Мор рыбы начался на озере Щучино в Полоцком районе
Свыше 1000 особей погибшей рыбы обнаружили в озере Щучино возле деревни Гомель Полоцкого района.
19 августа озеро обследовали работники Витебского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды. Видимых загрязнений поверхности воды они не обнаружили. Результаты анализа взятых проб воды должны стать известными 25 августа, сообщается пресс-службой МЧС.
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