Прокуратура нашла кусты, которые мешали приземляться самолетам в аэропорту Витебска

Сяржук Серабро • 21/8/20 21:22 • Турызм

Возле аэродрома проверка прокуратуры обнаружила препятствия, критичные для безопасности полетов. Рассказываем — какие.



На расположенном рядом с аэропортом земельном участке одного из хозяйств работники прокуратуры нашли древесно-кустарниковую растительность по своей высоте превышающую установленные пределы, установленные авиационными правилами «Сертификационные требования к аэродромам гражданской авиации Республики Беларусь».

По результатам проверки витебский транспортный прокурор Александр Цариков вынес руководителю хозяйства предписание с требование вырубить древесно-кустарниковую растительность на земельных участках на приаэродромной территории, переданных ему в пользование.

Требования акта надзора были выполнены в полном объеме – хозяйство вырубило кустарники, создававшие опасность для полетов самолетов в районе аэропорта Витебска, сообщает служба информации прокуратуры Витебской области.