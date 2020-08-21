Витебской милиции нужно отремонтировать служебное авто, на это потратят 3000 рублей

Сяржук Серабро • 21/8/20 13:47 • Эканоміка

Ремонт потребовался служебному «Volvo S80» из автохозяйство управления внутренних дел Витебского областного исполнительного комитета, он обойдется в 3000 рублей.



Это автомобиль 2013 года выпуска, его пробег, согласно документации закупки, машина проехала 208 000 километров. Сейчас требуется устранение неисправностей и техническое обслуживание автоматической коробки переключения передач, устранение неисправностей системы полного привода, а также ремонт и диагностика электрооборудования.

Выбор поставщика услуг производится в формате закупки из одного источника. Оплачиваться работы будут из бюджетных средств.