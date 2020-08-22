По Витебску прошла мирная демонстрация под барабаны. Несли и портрет губернатора Шерстнева

Ігар Мацьвееў • 22/8/20 1:06 • Грамадства

В Витебске 21 августа состоялось необычное шествие - мирные протестанты шли по улицам города под барабанную дробь. И в одной колонне миролюбиво уживались два флага - и бело-красно-белый, и красно-зеленый. Милиция два раза предупреждала демонстрантов разойтись, так как акция не санкционирована властями. Но они прошли по центру города и подняли настроение его жителям.

О том, что вечером 21 августа в Витебске состоится музыкальная прогулка, в соцсетях анонсировал известный в городе организатор множества культурных проектов Владимир Булавский.

Встреча была назначена в 18.30 возле кафе "Бисквит". Отсюда колонна из примерно 200 человек отправилась по улицам Суворова и Толстого на улицу Пушкина. Затем двинулась на площадь Победы. Там стояли автозаки и милиционеры. Один из них предупредил, чтобы протестующие разошлись. Они сочли за лучшее на задерживаться на площади и пошли на Московский проспект.

Участники «прогулки» несли плакаты: «Марк Шагал и ты шагай», «Начальник РОВД Октябрьского района Бородавко В.А., Родина — это люди», «Я свободен», «Віцебск — горад вольных», «Чак Норыс з намі», «Магдэбургскае права ніхто не адмяняў».

Но наибольшее внимание привлекал плакат «Слово пацана». На нем фотография губернатора Николая Шерстнева, который поднимает гирю.

"На гэтым плакаце — старшыня аблвыканкама, паважаны Мікалай Мікалаевіч Шарстнёў. У панядзелак на сустрэчы з ініцыятыўнай групай гараджан ён абяцаў, што ў Віцебску не будуць затрымліваць мірных дэманстрантаў. І мы спадзяемся, што спадар Шарстнёў выканае сваё абяцанне. «Слова пацана» на плакаце напісана не таму, што мы хочам абразіць губернатара, а гэта цытата з песні вядомага Макса Каржа, у якой ён спявае пра сапраўднае мужчынскае сяброўства і пра тое, што ўсім трэба трымаць сваё слова", - пояснил смысл плаката Владимир Булавский.