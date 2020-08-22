В Новополоцке сбили человека на пешеходном переходе

Іван Дзедушкін • 22/8/20 15:33 • Здарэнні

Житель Новополоцка пострадал в результате наезда автомобиля на пешеходном переходе.



Вечером 21 августа 48-летний новополочанин попал под машину, когда переходил улицу по нерегулируемому пешеходному переходу у дома №211 на Молодежной улице. Наезд на него совершил 59-летний водитель, управлявший легковушкой «Lada Granta».

В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход получил травмы, его пришлось госпитализировать в Новополоцкую центральную городскую больницу. По факту ДТП проводится проверка, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.