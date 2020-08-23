Как проходит 15 день мирных протестов в Витебске. Онлайн

Сяржук Серабро • 23/8/20 13:38 • Палітыка

23 августа в Витебске, как и во всех крупных городах Беларуси, горожане собираются выйти на мирный протест против фальсификации выборов. «ННВ» постарается рассказать вам, что происходит в городе прямо сейчас. Напоминаем, что сайт доступен только через VPN.



13:30 Власти начали стягивать на площадь Победы в Витебске силовиков: на улице Калинина замечены автобусы с милицией, к монументу Три штыка подъехало несколько автозаков.

13:50 в районе монумента Три штыка замечены силовики в защитной амуниции, фото появилось в городском чате.

14:28 Жители Витебска собрались у пирамиды в центре города, они постоянно хлопают. Автомобили сигналят.

Марш Свободы в ВитебскеОпубликовано Народные новости Витебска Воскресенье, 23 августа 2020 г.

14.15 Несколько сотен человек идут по Фрунзе вверх. Впереди горожан медики в белых халатах.

Милиции пока нет. Мимо проехала реанимация, поддержала людей спецсигналами. Горожане скандируют: "Витебск, выходи!". Река людей практически заполнила весь подъем с площади Свободы до общежития Медуниверситета.

15.18 Горожане проходят УВД. Здание областной милиции охраняет несколько милиционеров. Оцепления нет. Колонна идет дальше вверх по Фрунзе.

15.32 Народ свернул на ул. Смоленскую в сторону Октябрьского райисполкома. Заметили бабулю на балконе. Появился новый лозунг: "Бабушки с народом!". В Витебске начинается дождь.

Марш свободы в Витебске по-т Фрунзе

Опубликовано Народные новости Витебска Воскресенье, 23 августа 2020 г.

15.45 Народ проходит вдоль расположения 103-й бригады. Через забор видны солдаты в полной амуниции с автоматами, но без рожков. Также стоит знакомая бронемашина с военным мегафоном.

Марш Свободы Витебск Смоленская улица

Опубликовано Народные новости Витебска Воскресенье, 23 августа 2020 г.

15.55 Горожане проходят перекрёсток с ул. Правды. Двигаются в сторону Московского проспекта.

16.20 Колонна идет по Московскому проспекту в сторону площади Победы. Сегодня там сконцентрированы значительные силы ОМОНа и внутренних войск. К горожанам присоединяется много людей со дворов с национальными и государственными флагами.

Онлайн-камеры, которые установлены на площади Победы, показывают, что её обе части перекрыты. Со стороны дороги оставили узкие проходы для пешеходов. Со стороны памятника - почти нет других людей, кроме силовиков и спецтехники.

16.30 Горожане скандируют: "Саша, ты уволен!".

Опубликовано Народные новости Витебска Воскресенье, 23 августа 2020 г.

16.40 Горожане прошли под площадью Победы по подземному переходу и повернули на проспект Черняховского.