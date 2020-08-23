Марш зонтиков — как Витебск шлепал по лужам против диктатуры

Сяржук Серабро • 23/8/20 22:55 • Палітыка

Разве дождик может испугать жителей Витебска, которые много лет брали на концерты любимых артистов зонтики — ведь крыши над амфитеатром не было? Пара тысяч витеблян промаршировала по мокрому асфальту за новую Беларусь.



Это воскресное шествие получилось менее многочисленным, чем неделю назад. Но палки в колеса горожанам пыталась поставить не только милиция, которая для устрашения нагнала на площадь Победы спецтехнику, но и погода.

После предупреждения милиции о несанкционированном мероприятии у Трех штыков, народ начал концентрироваться в возле пирамиды и Синего дома. Сначала здесь собралось пару сотен протестующих, потом больше и больше. Манифестантов очень подбадривали гудки автомобилей.

Примерно без четверти три колонна перешла улицу Ленина и двинулась вверх по проспекту Фрунзе. Пока голова колонны дожидалась «переправы» через проезжую часть остальных частей, к шествию присоединялись все новые люди. В результате манифестация растянулась от здания музея частного коллекционирования до 4-й улицы Фрунзе, уже на данном этапе собралось почти 2000 человек.

Скандируя лозунги и речевки люди дошли до Смоленской улицы. Когда колонна остановилась перед перекрестком, родился новый лозунг — на балкон вышла пожилая бабушка и после недолгого разговора высказала свою поддержку протестующим, а в ответ они стали кричать: «Бабушки с народом! Бабушки с народом!»

Дальше вереница людей двинулась в сторону Московского проспекта. Когда люди проходили мимо военной части, то сквозь забор они заметили, что некоторые десантники одеты в бронежилеты, каски и вооружены автоматами, правда, без магазинов. Другие военнослужащие в это же время спокойно покуривали рядом в повседневной форме и голубых беретах. Также были выгнаны из гаражей пару БРТ и пожарная автоцистерна.

Дойдя до Московского проспекта, манифестанты пошли к площади Победы. Там их встречали все те же автозаки и автобусы с милицией. Поэтому люди спустились в подземный переход и направились по проспекту Черняховского на юг. Когда голова колонны приближалась к политехническому колледжу, ее хвост еще проходил мимо здания почтамта.

С Черняховского шествие свернуло на Строителей и дошло до улицы Чкалова. Здесь небольшая часть колонны направилась в сторону улицы Воинов-Интернационалистов, а остальные вернулись к Московскому проспекту и начали расходиться.

Впрочем, большая группа самых стойких и непромокаемых жителей Северной столицы снова прошли площадь Победы и отправились маршировать через мост Блохина по улице Белобородова.