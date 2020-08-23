У протестов женское лицо — в Витебске снова выстроили цепь солидарности, она получилась кочующей

Сяржук Серабро • 23/8/20 0:29 • Палітыка

Несколько десятков жителей Витебска 22 августа выстроились в цепь солидарности. Они хотели стоять у пирамиды, но побывали в разных концах города. Как так вышло?



Примерно в 16:30 в районе пирамиды ТЦ «Марко-Сити» выстроилась цепь солидарности из 40 человек, в основном это были женщины. Сразу же появились два сотрудника милиции в синих жилетах с надписью «Информационная группа»: один через мегафон воспроизводил записанное предупреждение о том, что массовое мероприятие в этом месте не разрешено и присутствующих могут привлечь к ответственности, а второй демонстративно снимал лица собравшихся на видеокамеру.

Участники цепи некоторое время игнорировали запугивание, но когда подъехал знакомый всем красный автобус с милицией, двинулись вверх по улице Ленина. Колонна остановилась у областной библиотеки и снова выстроила цепь, а затем снова снялась, когда заметила приближение автобуса.

Горожане прошли на площадь Победы, обошли по кругу участок, где располагался уничтоженный сквер, и вернулись на улицу Ленина. Там они остановились и построили цепь у Покровской церкви, но снова были вынуждены уйти из-за преследования милицией.

Дойдя до площади Свободы, люди перешли улицу Ленина и опять двинулись в сторону площади Победы. Сделав очередной круг, они пересекли проспект Фрунзе и прошествовали к площади Ленина, в этот момент в колонне было немногим больше 60 человек.

У площади Ленина колона в очередной раз перешла на другую сторону одноименной улицы и дошла до площади Победы. По Московскому проспекту горожане дошли до Смоленской улицы, по ней — до улицы Правды, а затем двинулись в центр города. В момент пика количество людей в шествии приближалось к сотне человек, рассказал «ННВ» один из участников.

Таким образом, мирная акция, которая должна была пройти локально, благодаря усилиям милиции охватила несколько районов Витебска.

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